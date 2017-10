Fitch adverteix d'una nova bombolla immobiliària als centres de les grans ciutats espanyoles

L'agència de qualificació Fitch adverteix que ja és visible una nova bombolla immobiliària als centres de les grans ciutats a Espanya. No obstant, matisa que no es produirà de manera generalitzada a curt termini, ja que encara hi ha molt estoc per vendre i les restriccions per accedir a l'habitatge no han desaparegut.

Aquesta és la conclusió que es desprèn d'una anàlisi del sector de l'habitatge a Espanya publicada aquest dimarts per l'entitat, en què explica que ja són evidents les bombolles en aquest tipus d'actius. Segons l'informe, la forta demanda i l'oferta limitada d'habitatge a les principals ciutats d'Espanya estan provocant un augment extrem dels preus, que es mostren cada vegada més "insostenibles".

L'estudi apunta que només als barris centrals de Madrid i Barcelona, els preus acumulen una revalorització anual d'entre el 15% i el 35%. Per a Fitch, la demanda estaria influenciada per les polítiques monetàries, la compra per part d'estrangers i les decisions d'inversió, ja que els inversors estan buscant beneficiar-se de les apreciacions dels actius i la tirada dels lloguers. No obstant, preveu que tots aquests "ingredients" no influeixin en el mercat a curt termini.

Problemes per accedir a l'habitatge

De la mateixa manera, l'agència reitera que és "molt improbable" que els problemes del mercat immobiliari estiguin correlacionats amb la recuperació econòmica en general i preveu que els descomptes en la venda d'habitatges embargats continuaran sent molt alts i estables durant els pròxims anys. Així doncs, la situació es mantindrà mentre el sector bancari continuï tenint un excés d'estoc d'habitatges.

D'altra banda Fitch explica que l'accés a l'habitatge a l'Estat continuarà complicant-se, ja que la velocitat d'augment de l'índex de preus supera la dels augments salarials. D'aquesta manera, l'informe apunta que la capacitat d'estalvi de les famílies a Espanya és cada vegada menor i el mercat laboral afavoreix contractes temporals en lloc d'indefinits.