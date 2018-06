El fiscal del cas Nóos denuncia pressions de Florentino Pérez

El fiscal del cas Nóos i actualment advocat, Pedro Horrach, ha denunciat que va rebre pressions ocupant el càrrec només una vegada. Qui les va protagonitzar va ser l'actual president del Reial Madrid i del grup constructor ACS, Florentino Pérez, tal com explica aquest dimarts al diari 'La Vanguardia'.

Durant la investigació de l'adjudicació d'una construcció de l'Hospital Son Espases, a Mallorca, Horrach recorda que va trucar a Florentino Pérez perquè acudís al judici en condició de testimoni. Abans que se celebrés el litigi, el fiscal general va rebre "trucades prèvies dissuasives".

Horrach explica que l'empresari finalment es va presentar al judici, però "va tenir la barra de queixar-se per haver de declarar presencialment i no per telèfon", argumentant que era "amic del fiscal general de l'Estat i del director general de la Policia".