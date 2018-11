Fluidra preveu facturar 1.700 milions d'euros el 2022

Fluidra preveu seguir creixent, i més després de la fusió que va tancar l'any passat amb la nord-americana Zodiac. L'empresa catalana especialitzada en el tractament d'aigua i material per a piscines preveu facturar 1.700 milions d'euros el 2022, una xifra que representaria un creixement anual del 6%.

A banda, la companyia també calcula que elevarà els seus beneficis fins als 160 milions d'euros en els pròxims quatre anys, fet que suposaria un increment del 31% anual. Una part d'aquest resultat vindrà donat per "una reducció de les amortitzacions derivades de la fusió", tal com ha explicat Xavier Tintoré, director financer de Fluidra.

Amb aquest balanç, la multinacional ampliaria la seva quota de mercat del 18% actual fins al 24% (calculen que el sector té potencial per arribar als 7.100 milions en termes de facturació).

Una altra de les línies d'actuació del grup de cara al període 2018-2022 consistirà en l'aposta per nous mercats. A hores d'ara, l'Amèrica del Nord representa la meitat de les vendes totals del sector, mentre aquest percentatge queda reduït al 30% en el cas de Fluidra. Gràcies a la fusió amb Zodiac, el grup es vol fer fort al territori "ampliant el catàleg de productes i destinant recursos a la investigació", tal com ha especificat Bruce Brooks, conseller delegat de la nova Fluidra. Alhora, la investigació continuarà sent un pilar durant els pròxims quatre exercicis. La firma ha assegurat que destinarà a R+D el 3% de la xifra de vendes de cada any.

D'altra banda, la multinacional també ha anunciat que preveu noves adquisicions amb l'objectiu d'entrar a altres àrees geogràfiques estratègiques (com el Brasil, Àsia o el Pròxim Orient). "Tenim l'empremta geogràfica més gran i que millor es pot adaptar a cada mercat; podem jugar a futbol americà als Estats Units, a futbol a Europa i a rugbi a Austràlia", ha exemplificat Brooks.

Tornen els dividends

Després de paralitzar la retribució de dividends a causa del deute que es va generar a partir de la fusió, Fluidra tornarà a repartir dividends "el 2020 com a molt tard", tot i que la companyia tampoc descarta que això succeeixi l'any vinent, tal com ha comentat Eloi Planas, president del grup. Si es compleixen les ràtios de deute, el 'payout' se situarà cada any al voltant del 50% dels beneficis de la societat.