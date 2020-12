Foment premia Ángel Simón amb la Medalla d'Honor al millor empresari de l'any

La patronal Foment del Treball ha condecorat aquest dilluns el president d'Agbar, Ángel Simón, amb la Medalla d'Honor com a empresari de l'any. En uns premis amb més parlaments polítics que empresarials, l'entitat ha lliurat el guardó al directiu per "la seva defensa de la col·laboració público-privada i els esforços per garantir l'accés a l'aigua i al sanejament, un servei considerat essencial i la continuïtat del qual s'ha garantit durant la pandèmia de covid-19".

En una sala d'actes desinfectada per a l'ocasió, Simón ha agraït al premi, entre altres, a tres referents de la seva trajectòria empresarial: l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall; l'expresident d'Agbar i de CaixaBank, Ricard Fornesa, i el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé. "No us diré res que no sapigueu de les seves virtuts", ha dit sobre el banquer català.

El president d'Agbar ha parlat en nom de la resta de premiats –entre els quals també hi havia empreses com Frit Ravich, Epson i Mercabarna– i ha insistit que la companyia "no ha tallat ni tallarà mai l'aigua a aquells que no puguin pagar-la".

A l'acte també han participat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. Aquest últim ha reclamat a Aragonès "cura i empatia" amb els sectors més afectats per la crisi. Al seu torn, el president en funcions del Govern ha defensat que continuarà prenent decisions "per protegir la salut dels ciutadans" i ha assegurat que "no ha escatimat ni un sol euro" a ajudar el teixit empresarial.