Foment del Treball proposa destinar els fons europeus antipandèmia a "reduir el dèficit d'infraestructures"

La patronal Foment del Treball ha proposat aquest divendres que els fons provinents del programa NextGen –el fons de recuperació de la UE contra la pandèmia– es destinin als projectes d'infraestructures que Catalunya té pendents de construir des de fa anys, en alguns casos dècades. Segons l'entitat, les ajudes comunitàries han de servir per "reduir el dèficit d'infraestructures a Catalunya".

Malgrat ser projectes que tenen el compromís d'execució de les administracions públiques, sobretot del govern de l'Estat però també de la Generalitat, l'organització empresarial proposa que s'hi dediquin els fons europeus antipandèmia.

El fons NextGen està destinat, en principi, al finançament de projectes públics i privats de digitalització de l'economia i de transició ecològica, a més de projectes per frenar l'impacte de la pandèmia a escala social. "La idea és recuperar els nivells d'inversió pública que havien desaparegut tant a Catalunya com a Espanya. Cal recuperar una part del que no s'ha fet i s'ha de fer", ha dit Salvador Guillermo, secretari general adjunt de l'ens patronal.

Segons l 'acord entre els 27 estats membres de la UE, a Espanya li pertoquen 140.000 milions d'euros del programa NextGen en set anys. Per la seva banda, la Generalitat té preparat un programa de 31.765 milions corresponents a aquests fons que ha de rebre l'Estat.

Les inversions proposades per Foment –organització que representa les grans empreses del país– són grans projectes d'infraestructura que acostumen a encarregar-se a multinacionals i constructores de molt volum. En canvi, altres patronals, com Pimec, prefereixen que el gruix de fons vagin a inversions que puguin efectuar empreses mitjanes i petites. Tant el govern espanyol com el català s'han compromès a assegurar-se que els diners comunitaris arribaran a tot el teixit empresarial, no només a les companyies més importants.

Una llista extensa

Entre els projectes identificats per Foment, a escala ferroviària hi ha la línia 9 del metro, les estacions d'alta velocitat dels aeroports del Prat i Girona, l'estació de la Sagrera, les ampliacions a Barcelona i el Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el tramvia per la Diagonal barcelonina i al Camp de Tarragona, i els desdoblaments als trams Ripoll-Montcada i Blanes-Arenys de Mar, a més del túnel de Montcada i Reixac. També preveu els accessos de ferrocarril de mercaderies als ports de Barcelona i Tarragona i, en general, el Corredor Mediterrani.

Pel que fa a la xarxa viària, inclou totes les grans obres pendents dels últims anys: la connexió de l'A-2 amb l'AP-7 a Castellbisbal i amb la C-32 a Sant Boi, el tram Valls-Montblanc amb túnel de l'A-27, el tram Alfarràs-Lleida de l'A-14, l'A-26 entre Figueres i Besalú i el tram Besalú-Banyoles de la C-66, la variant d'Olot, el tram Zona Franca-Morrot de la ronda Litoral, els accessos viaris al Port de Barcelona i la connexió Port-Aeroport, així com variants de la C-63 a Olot i de la N-260 a diverses poblacions del Pirineu.

Foment també demana que es destinin fons a acabar la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues, a la connexió Ter-Llobregat i al pla Delta de protecció del delta de l'Ebre. A més, proposa l'expansió de la xarxa de telefonia, fibra òptica i 5G a Catalunya; la inversió en programes de pisos socials de lloguer i d'adaptació i impuls mediambiental als habitatges.