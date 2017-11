Foment del Treball presenta un recurs per il·legalitzar la vaga general de dimecres

Foment del Treball ha presentat aquest dilluns un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar il·legal la vaga general d'aquest dimecres convocada per l'Intersindical-CSC.

Fonts de la patronal catalana han explicat que han sol·licitat mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l'objectiu de paralitzar la vaga, així com la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que poguessin derivar-se com a conseqüència de la seva celebració.

En un comunicat la setmana passada, Foment del Treball va assegurar que "la raó principal per presentar aquesta demanda es refereix al fet que la vaga està convocada per motius extralaborals", i va remarcar que la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí que van incloure en dues convocatòries anteriors.

Per a la patronal, els motius laborals que es justifiquen en la convocatòria "són absolutament genèrics i descontextualitzats", i els veu molt evidents si es valoren els antecedents i el context polític i social. Foment del Treball considera que la convocatòria té defectes formals, ja que no se'ls ha comunicat ni a ells mateixos ni a Fepime amb els 10 dies mínims d'antelació per part del sindicat convocant.

Debat sobre l'expulsió de Cecot

D'altra banda, segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico', la patronal catalana debatrà aquesta tarda si expulsa Cecot de l'organització per les seves mostres de suport al procés sobiranista. Foment ja havia plantejat aquesta possibilitat el febrer passat perquè considerava que la patronal vallesana s'ha expandit territorialment més del que li correspondria.

Aquest cop, però, l'organització empresarial considera que Cecot ha anat massa lluny en la seva posició respecte a la situació política catalana, per exemple, amb l'enviament de cartes al ministre d'economia espanyol Luis de Guindos en contra del decret per facilitar el trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalunya.