Foment del Treball veu marge per relaxar la moderació salarial

La patronal catalana de les grans empreses Foment del Treball considera que hi ha marge per a flexibilitzar la moderació salaria, segons ha assegurat aquest dimarts el director d'economia d'aquesta patronal Salvador Guillermo.

"No cal continuar amb una moderació salarial tan austera", ha indicat Guillermo, que no obstant ha recordat que el creixement dels preus s'ha anat moderat durant l'any i, en aquest sentit, ha indicat que l'augment salarial ha de ser gradual i sense posar en perill les polítiques per crear ocupació.

Guillermo, juntament amb el president de la comissió d'economia i fiscalitat de Foment, han presentat l'informe de conjuntura elaborat per aquesta patronal, que destaca qiue Catalunya ha liderat el creixement econòmic a Espanya durant els tres primers trimestres.

No obstant, han destacat alguns indicadors que han empitjorat durant el mes d'octubre i novembre, coincidint amb la celebració del referèndum i la declaració d'independència. Entre els indicadors amb pitjor evolució han destacat la caiguda de l'afluència de turistes a l'octubre, l'augment de l'atur registrat a l'octubre i el novembre, la moderació de la producció industrial, el desaccelerament de la venda de pisos, i la caiguda de vendes en les grans superfícies.

Catalunya creixerà com Espanya

Segons ha dit Salvador Guillermo, aquests indicadors fan pensar que Catalunya, que creixia per sobre de la mitjana espanyola, acabarà l'any pràcticament igual que la mitjana estatal o lleugerament per sota.

Per revertir aquesta desacceleració, els dos responsables de la patronal apostat per la normalització de la situació política. Després de les eleccions del 21-D, ha dit Guillermo, cal "transmetre serenor, per a que les variables més sensibles al risc polític es puguin revertir".

De la seva banda, Valentí Pich ha indicat que cal que surti un govern "previsible", sigui del signe que sigui, que millori la imatge de Catalunya i, sobretot, "canviï la imatge de tenir uns impostos massa alts".

Pich també s'ha referit a les balances fiscals publicades dilluns per la Generalitat i ha indicat que "seria de sentit comú" que el govern espanyol plantejès un nou sistema de finançament amb noves variables però, sobretot, "amb més transparència".