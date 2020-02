Foment s’alinea amb Pimec i s'oposa a la derogació de l'acomiadament per baixes reiterades

La crítica de Foment del Treball és clara: "És un greu error fer una contrareforma laboral com la que proposa el govern espanyol, perquè seria un moviment totalment contraproduent". L'organisme presentava aquest dijous l'informe sobre el mercat laboral i l'estat de la negociació col·lectiva el 2019, però ha aprofitat l'ocasió per fer una anàlisi sobre les mesures que es prendran en el marc de l'acord PSOE - Unides Podem. Amb el focus posat sobretot en la derogació de la reforma laboral del 2012, el primer punt a ressenyar ha sigut la intenció de tombar l'article 52.d, que permet acomiadar per absentisme laboral causat per baixes per malaltia.

Pimec ja s'hi havia posicionat en contra, però el novembre passat Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, assegurava tenir "el cor dividit" davant d'aquesta qüestió. Aquest cop, però, l'entitat ha deixat clara la seva postura. "Hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional que va donar la raó a una empresa argumentant que aquest article era absolutament legítim i que tenia tot el sentit del món per intentar exonerar les empreses d'una sèrie de costos relacionats amb situacions de baixes intermitents i continuades que no tenien sentit", ha explicat Javier Ibars, director de relacions laborals i assumptes socials de la patronal.

En qualsevol cas, ha matisat, el que vol la patronal és un equilibri entre la "imprescindible tutela de la salut dels treballadors i l'existència de mecanismes que evitin un absentisme injustificat". El missatge que s'amaga darrere és que aquesta és una qüestió que s'hauria de debatre també amb ells. "No pot ser que amb modificacions tan substancials de la normativa laboral el sector empresarial no hi pugui participar", ha expressat Ibars. Un debat, però, que en aquest punt concret la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va deixar clar la setmana passada que no es farà: “No negociarem la vulneració de drets fonamentals”, va assegurar.

En aquesta mateixa línia, Foment del Treball ha assenyalat dos altres punts que troba perillosos de modificar de la reforma. El primer, recuperar la regulació anterior a la ultraactivitat (la vigència que té un conveni col·lectiu més enllà de la data en què se n'ha pactat el venciment, actualment un any més després que quedi caduc) o modificar l’Estatut dels Treballadors en la part de la subcontractació. Aquesta és "una figura necessària", ha indicat Ibars. "No l'eliminem perquè si no tindrem un gravíssim problema per a moltes empreses", ha conclòs.