Foment demana que les botigues i els restaurants puguin començar a obrir

Foment del Treball ha demanat que establiments de sectors com el comerç, la restauració, l'esport i la cultura puguin començar a treballar, de forma gradual, sense necessitat que s'aixequi l'estat d'alarma que es va decretar per evitar la propagació del coronavirus.

"En aquests moments, Foment entén que ha arribat el moment de, sense aixecar l'estat d'alarma, posar fi a la suspensió total de l'activitat en sectors com el comerç, la restauració, els establiments i activitats esportives, equipaments culturals, i altres addicionals", ha exposat l'entitat que presideix Josep Sánchez Llibre en un comunicat.

Segons l'opinió de la patronal catalana, "la suspensió total hauria de substituir-se per altres mesures menys lesives per a l'economia i l'ocupació", per tal de "recuperar gradualment el pols com a societat".

Així, Foment proposa que aquests sectors puguin reprendre de mica en mica la seva activitat seguint mesures preventives que reforcin la higiene i la protecció, tant dels clients com dels treballadors.

En aquest sentit, la patronal anima els "sectors econòmics" a prendre la iniciativa i a redactar protocols d'higiene i seguretat per als seus sectors, ja que ningú coneix millor les necessitats que ells mateixos.

"L'homologació dels protocols per l'administració pública o l'organisme regulador i la seva aplicació per part de les empreses del sector permetrien anticipar l'aixecament de la suspensió d'activitat", continua.

I precisa que "la decisió final d'obertura hauria de ser decisió dels sectors i de les empreses que els integren".

Per a la patronal, és imprescindible iniciar la reactivació de l'economia per evitar que la crisi derivada de la Covid-19 aprofundeixi la "bretxa social".

"Sense activitat econòmica no hi ha ocupació i, sense ocupació, no només es ressenten els ingressos dels empleats i persones, sinó també la seva dignitat i amb ella la seva pròpia salut física i psíquica, així com les seves relacions familiars i socials", resol.