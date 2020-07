Foment del Treball exigeix a Colau la retirada immediata del pla de mobilitat municipal

"Prou de fer mal a Barcelona i de maltractar els barcelonins. Estan ofegant la ciutat amb les seves obsessions sectàries i ideològiques". El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha carregat durament contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la qual ha exigit que retiri el pla de mobilitat municipal aprovat recentment. El dirigent de la patronal que agrupa les empreses més grans de Catalunya ha considerat que el pla de l'ajuntament barceloní va ser elaborat "amb nocturnitat, alevosia i aprofitant el confiament" sense cap diàleg amb els sectors empresarials implicats.

Sánchez Llibre ha assegurat que s'ha reunit amb regidors de tots els grups municipals excepte amb els de Barcelona En Comú. Malgrat les repetides peticions, ha dit, "no ha estat possible que ens rebi Colau", a qui ha enviat el següent missatge: "Alcaldessa, rectifiqui, dialogui i pacti". El president de l'ens empresarial ha demanat que es tiri enrere el pla perquè, segons els seus càlculs, pot arribar a destruir 30.000 llocs de feina a Barcelona.

L'ajuntament va presentar a l'abril un pla d'urgència per restringir l'ús del vehicle privat davant la possibilitat que, un cop passats els confinaments, els ciutadans optessin per utilitzar més els cotxes i abandonar l'ús del transport públic, on el risc de contagi del covid-19 és més alt. Dins del pla hi havia la creació de més carrils bicis, ampliació de voreres, talls de certs carrers i millores a la connexió de busos.

Concretament, la patronal reclama que "no es criminalitzi" l'ús del cotxe privat, que considera necessari en molts casos, tant pel que fa a la logística del comerç presencial i, sobretot, online, com també per a permetre l'arribada a Barcelona de persones procedents d'altres municipis de l'àrea metropolitana que es desplacen fins a la capital per comprar. Segons l'ens empresarial, el 57% de la facturació del comerç barceloní prové de clients no residents, ja siguin habitants de ciutats properes o turistes.

"No tenim res contra la bici", ha declarat Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment i fundadora de l'empresa de carsharing SocialCar, que també ha assegurat que el nou pla de l'ajuntament ha convertit Barcelona en "la ciutat del pinta y colorea", en relació als nous usos dels paviments dels carrers, marcats per l'ajuntament amb colors diferents. Segons Alarcón, el diàleg amb el consistori és "infecient i quasi inexistent". En aquest sentit, el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, ha dit que és "molt complicat" dialogar amb el consistori. "Tenim un govern [municipal] del 'si t'agrada bé, i si no també'. I en alguns casos, 'si no t'agrada, millor'", ha afirmat Mestre després d'acusar Colau de ser responsable que Barcelona "quasi perdi" el Mobile World Congress fa uns anys.

Per últim, el president de la patronal d'automoció Fecavem, Jaume Roura, ha assegurat que les polítiques de Colau "preocupen" el sector perquè restringeixen la mobilitat dels ciutadans. "La mobilitat és llibertat", ha declarat. A més, ha afirmat que Colau "no ha mogut ni un dit" per "defensar" la permanència de Nissan a la capital.