Foment estudia mesures contra la bombolla del lloguer, però no vol fixar preus màxims

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat aquest dimarts que el seu departament està analitzant mesures per evitar una bombolla de lloguer. Tot i així, descarta la possibilitat de fixar preus màxims per limitar l'efervescència del mercat. Durant un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press ha explicat que Foment fa una "anàlisi profunda" de l'àmbit normatiu per comprovar si és possible adoptar alguna mesura que incideixi en els preus i els previngui de la bombolla.

No obstant això, el titular de Foment ha descartat fixar preus màxims perquè, segons la seva opinió, això tindria l'efecte contrari, ja que el mercat es contrauria gairebé el 25%. Segons De la Serna, aquesta mesura no afavoriria que els propietaris dels habitatges els rehabilitin per posar-los al mercat.

En declaracions posteriors, el ministre ha dit que Foment està fent "una escombrada general sobre tot l'àmbit normatiu" i que no només estudia l'evolució dels lloguers sinó qüestions relacionades amb els plans generals, el sòl i els codis tècnics d'edificació. Malgrat tot, De la Serna ha assegurat que aquestes propostes encara són massa globals per avançar-ne més detalls.

Més AVE abans de l'estiu que en tot el 2017

El ministre de Foment també ha anunciat que abans de l'estiu el seu departament signarà contractes d'obres de construcció de nous trams de ferrocarril d'alta velocitat (AVE) per un import de 1.850 milions d'euros, una suma que supera el que es va invertir durant tot l'any 2017.

La consecució d'aquestes noves obres se sumarà al fet que durant aquest exercici acabaran les obres o es posaran en servei sis nous trams d'AVE. Es tracta de la connexió amb Granada, del Vandellòs-Tarragona i de l'enllaç entre les estacions madrilenyes d'Atocha i Chamartín, tots ells actualment en proves, així com els accessos de l'AVE a Múrcia i Burgos, i del tram entre Zamora i Pedralba de la Pradería, en els quals actualment s'estan acabant les obres de construcció.