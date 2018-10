Foment denuncia que les inversions en transport no executades entre 2015 i 2017 equivalen a tota la partida del 2018

La patronal catalana de les grans empreses, Foment del Treball, ha tornat criticar la manca d'inversions "reals" en infraestructures de l'Estat a Catalunya. Aquesta organització empresarial ha mostrat la seva preocupació "pel baix grau d'execució dels pressupostos de la inversió real de l'Estat" al territori català, és a dir, la diferència entre el que es preveu destinar inicialment als pressupostos espanyols i el que finalment s'acaba fent.

Segons les dades de la patronal, en termes nominals, la despesa en inversions d’infraestructures de transport no executades pel sector públic estatal a Catalunya durant els darrers tres anys, 2015-2017, arriben als 1.107,5 milions d’euros, una xifra que gairebé iguala la partida destinada per a l’any 2018 a Catalunya.

Tal com ja havia fet a la primavera i a l'estiu, Foment ha insistit en el discurs que "no es pot continuar amb relatives baixes dotacions pressupostaries de la inversió publica en infraestructures de transport, que empitjoren amb els baixos grau d’execució". A més, segons les dades que la patronal ha recollit de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, Foment denuncia que els anys 2015 i 2016 la inversió executada en infraestructura del sector públic estatal en transport a Catalunya va ser de només el 58,5% i del 51,8% dels crèdits inicials pressupostats.

Pel que fa a aquest 2018, Foment assenyala que, durant la primera meitat de l'any, l'Estat només ha realitzat el 24% de la inversió pressupostada, 285,2 milions, lluny del 50% que correspondria si la distribució fos homogènia durant l'any. Aquest decalatge ha fet que Foment endureixi una mica més el to i reclami al govern espanyol que acceleri l'execució del pressupost durant la segona meitat de l'exercici.

"Aquesta menor execució de les inversions en infraestructures de transport pel sector públic estatal que es dóna el 2018 trenca amb la millora que s'havia donat el 2017, on a Catalunya el grau d'execució havia passat al 77,5% enfront del 51,8% del 2016", argumenta la patronal al seu comunicat. Al mateix temps, aquesta organització empresarial assegura que la xifra del 24% del primer semestre d'aquest any és insuficient i remarca que "sens dubte, l'economia catalana necessita dotar-se de la inversió pressupostada, que ja és de per sí baixa.

Foment també argumenta que "cal endegar inversions públiques" en infraestructures de transport per reforçar la competitivitat i l'activitat econòmica que, segons la patronal, "mostra una certa desacceleració".