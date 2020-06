Foment qüestiona el paper de les administracions durant la crisi del covid-19

Crítiques de Foment del Treball a la resposta de les administracions públiques a la pandèmia. La patronal ha qüestionat aquest dimecres la gestió hospitalària de la crisi sanitària i ha exigit que es reobrin les escoles, així com l'allargament dels terminis dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

"La gran pregunta és: què està fent l'administració?", ha dit Valentí Pich, president de la comissió d'economia i fiscalitat de Foment, en referència al paper que està tenint el sector públic en la gestió econòmica de l'epidèmia. Pich ha fet referència a la gestió sanitària de la crisi: "Els hospitals han actuat com a unitats de producció, com a empreses, i quasi s'han espavilat sols", ha dit, en referència al que, a parer seu, ha sigut un lideratge feble de les institucions polítiques en els últims mesos.

En aquest sentit, el president de la comissió de fiscalitat de la patronal creu que "cal exigir" als responsables polítics que "facin el que s'ha de fer, sigui bo o no". "Això és el que fan els empresaris i el que es demana al sector públic", ha afirmat.

Foment ha insistit en la necessitat de compaginar "polítiques keynesianes" –de més despesa pública– amb reformes estructurals de caràcter "liberal clàssic". "No és el moment de la ideologia ni de les idees de bomber", ha dit Pich. És per això que la patronal aposta per una sortida tecnocràtica de la crisi, amb un pacte entre administracions i agents socials que també compti amb "els coneixements d'experts". "Hem de passar de monòlegs ideològics", ha afegit el secretari general adjunt de Foment, Salvador Guillermo.

La patronal ha presentat el seu informe de conjuntura del juny, segons el qual espera que l'atur a Espanya arribi al 20,8 aquest any i que, si no hi ha un rebrot de la pandèmia, l'economia recuperi els nivells del 2019 en tres anys, amb "una caiguda inicial potent i una recuperació més dilatada en el temps". Per reduir la recessió, Guillermo ha considerat que l'Estat hauria d'haver apostat per més ajudes directes a sector afectats, seguint l'exemple de països com Alemanya.

Obertura d'escoles i extensió dels ERTO

Foment també ha exigit l'obertura de les escoles i ha criticat el paper de la comunitat educativa. "Cal la represa de l'activitat educativa. No pot ser que el sector educatiu no entomi la seva responsabilitat i traslladi la càrrega a les famílies", ha assegurat Guillermo. Foment considera un error que les empreses reprenguin l'activitat i els treballadors amb fills en edat escolar no tinguin a disposició els centres.

"La seva tasca és atendre els nens i nenes dins dels horaris escolars", ha dit el secretari general adjunt de la patronal sobre el paper del sistema educatiu. Guillermo creu que les escoles "han de fer com les empreses", és a dir, "donar la millor resposta" a la seva funció alhora que garanteixen el màxim de seguretat a alumnes i docents.

Així mateix, Guillermo ha criticat la gestió de les administracions en els ERTO. Foment considera que els retards en els pagaments ha creat un perjudici a molts empleats, que encara no han cobrat els subsidis tot i que les empreses van presentar els expedients al març. "No pot ser que l'administració generi situacions de vulnerabilitat. El sector públic ha de corregir les vulnerabilitats, no crear-ne", ha indicat. Malgrat això, Foment veu els ERTO com una bona mesura per alleugerir les dificultats financeres de moltes empreses, per la qual cosa en demana l'extensió més enllà del 30 de juny.

Tot i les crítiques, Guillermo sí que ha elogiat la creació de crèdits a empreses avalats per l'Institut Oficial de Crèdit (ICO), que els bancs donen a companyies amb problemes de liquiditat per l'aturada de l'activitat econòmica aquests últims mesos. Guillermo ha afirmat que, malgrat "els problemes de burocratització" i els retards en l'entrega de fons als bancs i les empreses, "els crèdits ICO són una eina que ha funcionat força bé".