Foment reclama habitatge públic per evitar que les empreses hagin d'apujar els sous

La patronal catalana de grans empreses Foment del Treball ha reclamat aquest dimecres més polítiques públiques d'ajuda a l'habitatge per evitar que l'encariment dels preus, tant de compra com de lloguer, portin a una reclamació d'increment dels salaris per part dels treballadors.

En aquest sentit, el director d'economia de Foment, Salvador Guillermo, ha indicat que durant els últims 9 anys "no hi ha hagut política d'habitatge", i ha indicat que des del seu punt de vista, "si [el preu] de l'habitatge puja molt pressionarà el conjunt de preus i els salaris, i això afectarà el conjunt de l'economia, tant des del punt de vista econòmic com social, perquè hi haurà més població vulnerable".

En el seu informe trimestral de conjuntura, Foment destaca la caiguda de la despesa en polítiques d'habitatge, que va passar del 2,83% del total de la despesa pública el 2009, segons les dades del ministeri de Foment, a només un 1,12% el 2017.

Aquestes xifres contrasten amb l'alça de preu de l'habitatge, en el cas de l'habitatge públic del 3,1% a Espanya l'últim any i del 5,3% a Catalunya, segons el ministeri de Foment, i del 7,5% per metre quadrat únic, segons les dades de l'Associació de Promotors i Constructors (APCE). A aquests augments del preu de compra dels pisos s'hi ha d'afegir l'increment dels preus de lloguer, d'un 48% a Barcelona els últims quatre anys.

Millora econòmica i baixada d'impostos

Al marge de l'habitatge, l'informe de conjuntura de Foment del Treball destaca el fort creixement de l'economia catalana, malgrat la incertesa política, i espanyola, per sobre del 3% i superant la mitjana de la Unió Europea. Per als pròxims dos anys, Foment preveu una moderació d'aquest creixement, a l'entorn del 2,5%, per l'esgotament dels vents de cua, com la injecció de liquiditat per part del Banc Central Europeu, l'entorn de baixos tipus d'interès o el petroli barat.

En aquest sentit, Salvador Guillermo ha incidit en la necessitat de la millora de la rendibilitat de les empreses, ja que ha indicat que en els últims anys la millora de resultats ha vingut en gran part pel menor cost financer, a causa de la baixada dels tipus d'interès.

Foment també destaca en l'informe la millora de la recaptació tributària. Els impostos propis i cedits a Catalunya han augmentat un 10,2%. Per això, Guillermo ha dit que "és el moment de rebaixar impostos".

A més, l'informe destaca que també ha augmentat la recaptació dels impostos estatals, que en tots els casos estan a Catalunya per sobre de la mitjana espanyola, excepte en el cas de l'impost de societats, en el qual s'ha registrat un descens del 25% respecte a l'any anterior.

El president de la comissió d'economia i fiscalitat de Foment, Valentí Pich, ha desvinculat aquest descens en l'impost de societats de la situació política, ja que, segons ha dit, la menor recaptació correspon a devolucions per ingressos a compte dels exercicis del 2015 i 2016.

No obstant això, tant Pich com Guillermo han alertat sobre els efectes que a llarg termini pot tenir la fugida de seus empresarials de Catalunya. Tot i que han reconegut que a curt termini no s'està notant han dit que a mitjà termini pot afectar les inversions i altres aspectes, com la creació de llocs de treball indirectes lligats a les seus empresarials.