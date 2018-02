Foment resol avui la seva segona amenaça d’expulsió de la Cecot

La junta directiva de Foment del Treball decidirà avui si expulsa la Cecot, la patronal vallesana a la qual acusava inicialment d’haver-se saltat les seves competències, tenint en compte els estatuts de la gran patronal catalana. Les diferències de perspectiva entre les direccions de les dues organitzacions empresarials no són noves. L’equip de Joaquim Gay de Montellà ha retret en nombroses ocasions el comportament d’Antoni Abad, i des de l’octubre del 2015 ha mantingut llargs pols que s’han resolt amb dues amenaces d’expulsió. La resolució de la segona temptativa tindrà lloc avui.

Per la reiteració, perquè es produeix en una situació convulsa en què han aflorat diferències polítiques entre totes dues organitzacions o perquè Abad ha revelat el seu desig de presentar candidatura a la presidència de Foment en les eleccions que se celebraran a finals d’any, el resultat de la votació que es farà avui ha guanyat rellevància. Pot acabar amb el mapa patronal català més atomitzat -la Cecot és la principal organització empresarial territorial de Catalunya- o mantenir la divisió interna actual a Foment fins a les pròximes eleccions.

A l’executiva de Foment va ser preponderant l’aposta perquè la Cecot, l’organització empresarial més important del Vallès, abandoni la seva presència a Foment. 42 directius van votar-hi a favor i només 9 ho van fer en contra en la reunió que van mantenir el 8 de gener, quan es va aprovar obrir un expedient a la Cecot. La patronal vallesana va presentar la setmana passada el seu argumentari per defensar la seva continuïtat.

Les diferències han aflorat en plena crisi política i probablement tenen a veure amb motius polítics. Foment acusa la patronal amb seu a Terrassa d’haver-se saltat les seves competències territorials quan va enviar una carta al ministre d’Economia, Luis de Guindos, per denunciar el decret aprovat a l’octubre que facilitava que les empreses canviessin de seu, un canvi de norma que va beneficiar sobretot CaixaBank. Però també se censurava el fet que la Cecot formés part de la Taula per la Democràcia, a través de la qual organitzacions sindicals, empresarials, cíviques i culturals van donar suport a l’aturada de país que es va celebrar el 3 d’octubre. Aquella iniciativa volia denunciar, bàsicament, la violenta repressió policial que es va viure la jornada de l’1 d’octubre, durant el referèndum.

El principi invocat per Foment és el cinquè punt de les seves normes, segons el qual cada vegada que una organització vulgui dur a terme iniciatives que superin el seu marc territorial -estatals, en aquest cas- s’han de canalitzar a través seu.

Ambient enrarit

L’ambient polític a la gran patronal catalana no és el mateix des que l’empresari Joaquim Boixareu va intentar el 2010 lluitar per la presidència amb Joan Rosell, en les primeres i últimes eleccions amb dues candidatures que s’han celebrat a Foment. Abad havia de ser un dels candidats de la candidatura de Boixareu fins que es va desdir a l’últim moment. Aquell enfrontament de sensibilitats empresarials i polítiques diferents es va apaivagar amb una victòria rotunda de Rosell, tot i la que la mar de fons mai no ha deixat d’estar present i s’ha agreujat els últims anys, en paral·lel amb l’escenari polític que es creava pel Procés.

La crisi patronal que es va obrir el 2015 i que es va allargar durant més d’un any es va tancar amb l’executiva de Foment evitant fins i tot una sortida tova al conflicte: després de modificar les normes internes de funcionament s’havia considerat l’expulsió durant un any de la Cecot. La junta directiva va acabar evitant aquesta situació.