Xoc entre Foment i Pimec pels càrrecs i diners públics que els pertoquen

¿Com de gran és Foment respecte a Pimec? Fa vuit anys que no tenim una resposta definitiva a aquesta pregunta, i el conflicte entre totes dues patronals ha tornat a rebrotar ara amb força. Foment i Pimec es disputen la representativitat, que mesura el pes que té cada una d'aquestes organitzacions i, per tant, quants diners i càrrecs en institucions públiques han de rebre com a representants dels empresaris catalans.

Les patronals catalanes han estat incapaces d’arribar a un acord sobre quin és el pes que els correspon. Aquest dimarts, Foment ha fet una oferta a Pimec: que la primera es quedi amb el 65% de la representativitat, i que a la segona li correspongui el 35% restant. Foment agrupa dins seu també la petita patronal Fepime, que és la divisió de petites i mitjanes empreses de Foment.

Segons Josep Sánchez Llibre, president de Foment, aquesta oferta significaria una millora per a Pimec, ja que ara té un 25% de la representativitat, mentre que el 75% restant se’l queden Foment (60%) i Fepime (15%).

Però l’oferta de Sánchez Llibre ha estat rebutjada avui mateix pel president de la Pimec, Josep González, que exigeix un repartiment al 50%: la meitat per a cada patronal. “No hi ha cap possibilitat d’acord –ha respost González–. Durant les negociacions [amb Foment] hem arribat a parlar que Pimec arribés a tenir el 45% o el 49% de representativitat, i avui Foment torna a parlar del 35%”, ha protestat. “Vull entendre que Sánchez Llibre de cara a la galeria diu unes coses, i en les negociacions unes altres”, ha afegit.

Si finalment no es posen d’acord, qui haurà de decidir és la Generalitat, i ho farà en funció d’un recompte del nombre d’afiliats que té cada patronal, segons estableix una sentència del Tribunal Suprem que va confirmar-ne una d’anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Ara bé, Sánchez Llibre ha rebutjat aquest sistema de recompte, en el qual cada empresa té un vot, independentment del seu tamany. Per això, Llibre proposa al Govern que modifiqui un decret del 2015 de manera que el recompte es corregeixi amb altres factors, com per exemple el pes que aporten al PIB les empreses de cada patronal. Això hauria de donar més pes a Foment, que té com a associades les empreses més grans de Catalunya, en detriment de Pimec, que té molts més associats però de menor mida perquè són tot empreses petites i mitjanes.

En canvi, González ha demanat a la conselleria de Treball que “comenci el procés de comptar” quan abans. “Hem dit dues vegades al conseller que no hi ha acord entre Foment i Pimec. No sabem per què no s’està comptant, no fer-ho vol dir que no s’entén la sentència del TSJC”, ha dit.

El pes en el PIB

Sánchez Llibre ha assegurat que la patronal que presideix aporta al voltant del 70% del PIB català. Per això vol que la representativitat, si finalment es fa per un recompte d’afilats, estigui corregida amb factors com el nombre d’empleats, la facturació, les inversions i l’exportacions de les empreses. González, però, ha recordat que Foment, Pimec i Treball van signar un preacord el 27 de juliol que reconeixia una “paritat” entre les dues institucions si no s’arribava a un acord abans del 15 de setembre. González ha demostrat l’existència d’aquest acord distribuint còpies del document signat per les tres parts.

En el fons del debat hi ha el pes que han de tenir les patronals en les taules de negociació, però també els diners de les subvencions públiques que reben. Foment va rebre 1,6 milions l’últim any, mentre que Pimec no vol revelar aquesta informació.

El president del Foment ha volgut deslligar el conflicte que viu amb Pimec de la política. Davant la pregunta de si la Generalitat prefereix donar més pes a Pimec perquè considera que aquesta patronal és més propera a les postures sobiranistes del Govern, Llibre ha respost: “A la Generalitat l’he vist molt neutral, absolutament neutral, que és el que ha de fer una administració”.

Tot i la falta d’acord, ni Sánchez Llibre ni González donen trencades les negociacions. “No renunciem a seguir negociant”, sostenen les dues parts.