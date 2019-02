Foment confirma que l'AP-7 sud aixecarà les barreres de peatge a final d'any

El ministeri de Foment ha ratificat que les autopistes AP-7, en el tram comprès entre Tarragona i Alacant, i AP-4, entre Sevilla i Cadis, aixecaran les barreres de peatge i seran gratuïtes per als conductors quan acabi aquest any, el 31 desembre del 2019, al finalitzar-se la concessió. Les dues autopistes les explota Abertis.

El secretari general d'Infraestructures d'aquest del ministeri, Javier Izquierdo, ho ha confirmat a representants de la UGT, el sindicat que li va transmetre la seva preocupació pels 1.000 treballadors que treballen en aquestes vies de peatge, segons ha informat en un comunicat.

Les dues autopistes conclouen aquest any el seu actual contracte de concessió amb Abertis, data en la qual revertiran a l'Estat i aixecaran el seu peatge, igual que ja va passar l'1 de desembre amb l'AP-1 entre Burgos i Armiñón. En aquest cas la concessió era d'Itínere.

La mesura s'emmarca en el compromís que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va adquirir quan el juny del 2018 va accedir al càrrec i va assegurar que les autopistes que acabin el seu contracte de concessió en aquesta legislatura tornaran a l'Estat i deixaran de cobrar peatge.

La futura gratuïtat de l'AP7 sud i l'AP-4, totes dues gestionades per Abertis, grup actualment controlat per ACS i el seu soci italià Atlantia, beneficiaran la mitjana de 20.071 conductors que cada dia circulen per l'AP-7 en el tram entre Tarragona i València i els 19.205 que ho fan en el trajecte València-Alacant. En el cas de l'AP-4 són uns 21.974 vehicles al dia, segons les dades del ministeri de Foment de tancament del 2018.

Però el precedent indica que pot beneficiar més conductors, perquè en el cas de l'AP-1, la supressió del peatge ha disparat el volum de trànsit respecte al que tenia quan era de pagament en un 58,7%.

La UGT, en la reunió, ha reclamat un pla d'ocupació per al sector, atès que la supressió del peatge en aquestes dues noves autopistes pot afectar "prop de 1.000 treballadors". A l'AP-1, Itínere, la firma que tenia la seva concessió, va pactar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a tota la plantilla, que era de 111 empleats.

Junta d'accionistes

D'altra banda, Abertis ha celebrat aquests divendres a Madrid -on va traslladar la seu social després del referèndum de l'1-O- una junta extraordinària d'accionistes que posa fi a la reorganització de la companyia després de l'opa.

A la junta s'ha aprovat l'absorció d'Abertis Participaciones per Abertis Infraestructuras. Així l'organització queda ara amb una capçalera que és Abertis HolCo, participada per Atlantia i ACS, que tindran el 98,7% d'Abertis Infraestructuras, mentre que l'1,3% restant quedarà en mans dels accionistes minoritaris que no van acceptar l'opa.