Forats fiscals i jubilacions sense impostos a Europa

Quan la crisi financera va arrasar l’economia portuguesa, centenars de milers de persones van abandonar el país per trobar feina en països menys afectats aprofitant les normes de la Unió Europea sobre la lliure circulació. I ara Portugal dona la benvinguda a gent gran que fa el camí invers, no buscant feina sinó una jubilació càlida i econòmica. Els boomers benestants van cap a Lisboa, Sintra o l’Algarve, atrets, en part, per les exempcions fiscals de Portugal sobre ingressos estrangers. En virtut del seu règim de residència no habitual, les pensions procedents de l’estranger poden estar exemptes d’impostos durant una dècada.

Els acords bilaterals de doble imposició tenen per objectiu garantir que els ingressos no acabin sent gravats dues vegades, però alguns països que volen augmentar la demanda interna atraient immigrants rics han disposat la fiscalitat de manera que no es pagui cap impost sobre els ingressos obtinguts fora del seu país de residència, com ara pensions, plusvàlues o renda. Per acollir-s’hi, els pensionistes estrangers que es traslladen a Portugal només necessiten mantenir-s’hi durant sis mesos l’any i registrar-se com a residents fiscals.

Portugal no és l’únic país de la UE on els pensionistes estrangers poden trobar un tracte de seda. França grava algunes pensions amb un 7,5% d’impostos; fent un ús acurat de l’assegurança de salut privada, els pensionistes també poden evitar pagar les despeses socials del 9,1% que normalment reben les pensions. Malta eximeix d’impostos les pensions de fins a 13.200 euros, amb un tipus únic del 15%. Les pensions estatals sovint s’exclouen d’aquestes generoses exempcions, però Xipre impulsa un impost del 5% a totes les pensions, cosa que la fa particularment atractiva per als funcionaris jubilats. També permet retirar tots els plans de pensions d’una tacada sense pagar impostos.

Crítics escandinaus

Els governs d’altres països s’oposen a aquests regals fiscals. Els crítics més ferms de Portugal són els nòrdics. Finlàndia va trencar el seu acord fiscal amb Portugal al juny. Si Portugal no accepta un acord que permeti que Finlàndia gravi la majoria de les pensions percebudes pels seus jubilats en territori portuguès abans del novembre, començarà a fer-ho de totes maneres al gener. Segons calcula, Portugal li fa perdre escassament entre tres i sis milions d’euros anuals en recaptació, però diu que, per principis, no pot tolerar els “refugiats fiscals”. “Això és només enveja”, diu Pekka Pystynen, un antic executiu jubilat que passa els hiverns a casa seva a l’Algarve i els estius a la seva casa de camp a Finlàndia. Els beneficis fiscals van ser un plus, diu, però la raó principal va ser el clima i l’estil de vida relaxat.

Els locals, perjudicats

Els pensionistes són importants per a la indústria turística de Portugal, que va contribuir amb més del 17% al PIB del país l’any 2017. Una de cada cinc empreses està relacionada amb el turisme. La pensió mitjana pagada als finlandesos que viuen a Portugal és d’uns 3.500 euros al mes. Com que els preus són un 20% més baixos al país que la mitjana de la zona de l’euro, això dona per molt. Segons Sirpa Uimonen, de la Universitat d’Hèlsinki, els finlandesos que viuen a l’Algarve gasten 14.700 euros anuals, més del 20% més que els portuguesos de la zona.

Retirar acords de doble imposició és estrany. Dinamarca va tancar les seves negociacions amb Espanya i França el 2009, també per discrepàncies pel que fa a les pensions. En el cas de Portugal, altres països poden seguir el camí de Finlàndia. El ministre d’Hisenda de Suècia ja pressiona per fer-ho. És més habitual que els països ho resolguin ells sols: França està a punt de començar a gravar les pensions franceses que es paguen a l’estranger. I un nou acord farà que el Regne Unit comenci aviat a gravar les pensions públiques que es paguin a Xipre.

La gentilesa de Portugal amb els estrangers jubilats ha estat criticada pels veïns. Ells paguen fins al 48% de les seves pensions; els preus de les propietats van augmentar un 10% l’any passat. I la demanda addicional de compradors estrangers no hi hauria ajudat. Un partit polític, el Bloc d’Esquerra, ha proposat tancar la bretxa de les pensions. Els estrangers jubilats aviat hauran de decidir si el vinho verde i els pastéis de nata són prou reclam per a un empat fiscal.