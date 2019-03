França i Alemanya rebaixen les seves previsions de creixement

Aires de frenada a les dues principals economies de la Unió Europea: Alemanya i França han retallat les seves respectives previsions de creixement per a aquest 2019, coincidint amb dades negatives tant d'exportacions com de producció industrial al país germànic.

El govern alemany va reduir dues dècimes la previsió de creixement per a aquest any, que va situar al 0,8%, segons informa Europa Press citant fonts del diari 'Handelsblatt'. L'OCDE ja va estimar un 0,7% de creixement del producte interior brut (PIB) alemany, una xifra que fonts de l'executiu federal consideren creïble. Al gener la previsió de creixement de l'economia germànica ja va ser revisada a la baixa, quan va passar de l'1,8% a l'1%.

Les xifres de creixement s'estan desinflant arreu de la zona euro per diverses raons: la mala situació de molts països emergents –amb una clara desacceleració a la Xina–, les tensions comercials entre el gegant asiàtic i els Estats Units i la incertesa del Brexit. En aquest sentit, el Banc Central Europeu va reconduir la setmana passada la política monetària davant d'una situació macroeconòmica global i europea més dèbil del que s'havia previst.

Alemanya està considerada la locomotora europea i la seva desacceleració acostuma a arrossegar la resta de països de la zona euro. Aquest dimecres, a més de les notícies de rebaixa de previsions de creixement, dues dades macroeconòmiques més –la producció industrial i les exportacions– han apuntat a una forta davallada de l'activitat econòmica. De fet, el sector industrial i les vendes a l'exterior són els dos grans pilars de l'economia del país.

Al gener l'activitat industrial alemanya va caure un 3,3% en comparació amb el mateix mes del 2018, i un 0,8% respecte al mes anterior, quan va registrar un increment del 0,8%. Pel que fa a les exportacions, es van estancar al febrer en comparació amb el gener, tot i que en relació amb el mateix mes del 2018 van augmentar un 1,7%.

Per la seva banda, el Banc de França també va rebaixar els seus pronòstics de creixement per a l'economia francesa aquest any. Segons l'organisme monetari, el PIB francès creixerà un 0,3% en el primer trimestre, una dècima menys que l'última estimació i la mateixa xifra que es va registrar en els dos últims trimestres de l'any passat. A diferència d'Alemanya, però, l'indicador d'activitat industrial va créixer lleugerament, dels 99 als 101 punts, mentre que el sector serveis i la construcció es van mantenir estables.