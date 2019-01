França i Espanya tomben la interconnexió de gas per Catalunya

Els reguladors espanyol i francès dels mercats energètics s'han pronunciat contra el projecte d'interconnexió de gas dels dos estats a través de Catalunya, el denominat MidCat, i en desaconsellen la inversió, segons ha informat aquest dimarts la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.

La CNMC i el regulador francès, la Comissió de Regulació de l'Energia, després d'estudiar la inversió necessària, han adoptat una posició conjunta plasmada en un document en què indiquen que aquest gasoducte "en la seva configuració i capacitats actuals", tal com l'han presentat les empreses transportistes de gas dels dos estats, l'espanyola Enagás i la francesa Teréga, "no compleix amb les necessitats del mercat i no té prou maduresa".

En el document, els reguladors indiquen que el projecte d'interconnexió de gas Midcat "fracassa a l'hora de complir amb les necessitats de mercat i no té maduresa suficient". En la seva decisió respecte a la petició d'inversió d'Enagás i Teréga, els reguladors constaten que el mercat no ha mostrat "interès comercial" per aquesta proposta d'interconnexió i que els costos prevists són "alts en comparació amb els estàndards europeus".

A més, asseguren que "els preus del gas per als consumidors ibèrics serien menys competitius". "L'anàlisi cost-benefici del projecte no mostra clarament que els seus beneficis superen els seus costos en els escenaris més creïbles", diu l'informe conjunt dels reguladors.

El Midi-Catalunya, més conegut com a MidCat, és un projecte d'interconnexió gasística entre Espanya i França impulsat per l'empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, i valorat en més de 3.000 milions d'euros. Enagás estava a l'espera de la decisió dels reguladors per tirar endavant el projecte.

El pla preveia la construcció d'un nou gasoducte de 227 quilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès) que connectés els dos estats a través de Catalunya. En concret, el conducte aniria des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d'una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa.

Segons Enagás, aquesta primera fase del projecte MidCat hauria tingut un cost aproximat de 442 milions d'euros i estaria operativa el 2022. La del Midcat hauria sigut la tercera interconnexió gasística d'Espanya amb França, ja que actualment ja n'hi ha dues a través d'Irún i Larrau.

El projecte va rebre al seu dia el suport dels governs espanyol i francès i de la Unió Europea, en la denominada declaració de Madrid, signada el 2015 pel president de la CE, Jean-Claude Junker; el president espanyol, Mariano Rajoy; el francès, François Hollande, i el portuguès, Pedro Passos Coelho. El projecte tenia un suport europeu per buscar vies alternatives d'abastament al gas rus.

La plataforma ciutadana en resposta al Midcat celebra que els reguladors energètics i de la competència de França i Espanya hagin tombat el projecte i ho qualifica de "victòria". La seva portaveu, Càrol Coll, admet que la negativa no significa un "no definitiu" perquè els promotors, Enagás i Teréga, podrien buscar altres vies de finançament o "justificar millor els costos-beneficis", però creu que això pot trigar "molts anys", segons informa l'ACN.

"Mentre això no passi el projecte no es podrà construir i, com que és una infraestructura caduca, entenem que no serà viable", ha afegit.