França pateix la pitjor caiguda del PIB des del 1945

L’impacte del coronavirus en l’economia serà veritablement històric, i les dades oficials que es comencen a publicar així ho corroboren. El PIB de França va caure un 6% entre el gener i el març, tot i que l’afectació de la crisi del covid-19 va ser principalment en l’últim tram del trimestre. Segons les dades publicades ahir, és la pitjor caiguda del PIB francès des del 1945, coincidint amb la fi de la Segona Guerra Mundial. Fa només un mes, el Banc de França estimava que l’economia creixeria un 0,1% al primer trimestre. Amb aquesta caiguda, a més, França ja està oficialment en recessió, ja que a l’últim trimestre de l’any passat la seva economia ja havia caigut un 0,1%.

Les coses no pinten millor a Alemanya, la primera economia de l’euro, on el PIB va esfondrar-se un 9,8%, el pitjor descens de tota la sèrie històrica i més del doble del que va caure l’economia germànica en el primer trimestre del 2009, que va ser el pitjor de la crisi post Lehman Brothers per al país d’Angela Merkel. Amb tot, com que l’economia alemanya no havia caigut al trimestre anterior, tècnicament encara no està en recessió. Previsiblement, però, ho estarà: les principals cases d’anàlisis calculen que el PIB alemany baixarà un 4,2% en tot l’any. Això sí: també vaticinen una escalada del 5,8% per al 2021.

D’Espanya, mentrestant, no hi ha dades. El Banc d’Espanya va renunciar a publicar-les fa uns dies, quan en teoria li tocava fer-ho, i s’haurà d’esperar a finals de mes per saber-les. Tot i així, la patronal CEOE creu que el PIB espanyol baixarà entre un 5% i un 9% aquest 2020.