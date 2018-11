França requisa un avió a Ryanair fins que torni unes subvencions

La Direcció General de l'Aviació Civil de França ha requisat un avió de Ryanair a l'aeroport de Bordeus per obligar l'aerolínia irlandesa a retornar unes subvencions que va rebre el 2008 i el 2009, declarades il·legals per la Comissió Europea. La decisió també va afectar els 149 passatgers que havien de pujar a l'aeronau per volar cap a Londres, a qui Ryanair va reallotjar en un altre vol cinc hores després.

El departament de Charente reclama 525.000 euros a l'aerolínia de baix cost per les ajudes que va rebre per operar a l'aeroport d'Angulema el 2008 i el 2009, que Brussel·les va declarar il·legals el 23 de juliol del 2014. "L'avió està immobilitzat fins que es pagui la suma reclamava", van advertir fonts del supervisor de l'aviació francesa a Efe.

Les autoritats esperen que la 'low cost' pagui aquest divendres l'import reclamat i insisteixen que la decisió de recórrer a la justícia es va prendre com a "últim recurs" després que fracassessin les sol·licituds per recuperar els diners. De fet, feia almenys una dècada que França no havia aplicat aquesta mesura.

En qualsevol cas, des de l'administració francesa han insistit que amb la immobilització de l'avió de Ryanair reafirmen "la seva voluntat de garantir les condicions de competència lleial entre les companyies aèries i els aeroports".

Precisament, Ryanair havia anunciat a finals de setembre l'obertura de dues bases a França, una a Marsella i una segona a Bordeus, set anys després d'haver abandonat les que tenia al país per sentències de la justícia francesa contra els seus contractes laborals. Ara la companyia preveu comptar a partir de l'abril del 2019 amb dos avions a Bordeus i operar-hi 70 vols setmanals.