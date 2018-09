Fre de mà a la privatització de Bankia: "No és el moment de vendre"

De les presses de l'exministre d'Economia Luis de Guindos al "no toca" de la seva successora, Nadia Calviño. Aquest dimarts l'actual titular de la cartera d'Economia ha assegurat que "no és el moment de vendre", en referència a la participació pública que l'estat espanyol encara té a Bankia. Segons Calviño, la prioritat de l'actual executiu socialista és "mantenir l'estabilitat financera i maximitzar la recuperació dels ajuts públics". Per això, considera que encara hi ha temps per considerar "quines són les diferents opcions", ha dit en declaracions recollides per l'agència Efe.

Calviño creu que els preus actuals del mercat, és a dir, la cotització de Bankia, són massa baixos i impedeixen que l'executiu es plantegi vendre. "Més que córrer, el més important és fer-ho bé, perquè hem d'intentar recuperar el màxim de diners per als contribuents que tant van haver de destinar per sanejar els comptes d'aquesta i moltes altres institucions financeres", ha apuntat la ministra.

El cost públic del rescat a tot el sector financer s'eleva a prop de 60.000 milions d'euros segons els càlculs del Banc d'Espanya. Bankia se'n va endur la major part, amb més de 20.000 milions, una factura que s'ha d'anar minimitzant amb la privatització del 60% que encara està en mans de l'Estat. Tot i això, el mateix Banc d'Espanya ja ha xifrat que els diners que es podrien recuperar són uns 12.000 milions, i bàsicament obtinguts pel rescat de Bankia. Per tant, són 40.000 milions els que no es recuperaran previsiblement.

La intenció de la ministra d'Economia, doncs, és intentar maximitzar el retorn i reduir la factura pública i ara les condicions del mercat no són les més favorables per aconseguir-ho, segons l'executiu espanyol.

La llei sobre crèdit hipotecari

D'altra banda, la ministra Calviño ha criticat el retard en la transposició de la normativa europea sobre el crèdit hipotecari, que podria comportar una multa de 100.000 euros al dia. La ministra ha reconegut que està preocupada per aquesta possible sanció. "És una multa milionària i per això vam demanar-ne la tramitació urgent al juliol però lamentablement aquesta setmana ens arriba la notícia que la mesa del Congrés l'ha rebutjat per raons que se m'escapen", ha criticat.

Per això Calviño ja ha avançat que instarà els legisladors a impulsar-ne la tramitació, tant aquesta tarda al Senat com en la sessió de dimecres al Congrés.