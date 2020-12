Freixenet, sobre la DO impulsada per Corpinnat i Clàssic Penedès: "És un gran error separar-se"

El vicepresident i conseller delegat del grup Freixenet, Pere Ferrer, considera "un gran error" que la DO Penedès i els cellers que formen part de Corpinnat vulguin impulsar una DO de vins escumosos. Ferrer ha fet una defensa aquest dijous, durant la presentació de l'anunci nadalenc de Freixenet, de la marca cava. "És universal, i no aprofundir en la marca més potent em sembla un error", ha deixat clar.

A més, el directiu ha aplaudit els canvis de normativa aprovats per la DO Cava, que tenen com a objectiu prestigiar el producte. "Se sofisticarà més", ha assegurat Ferrer. Cal recordar, però, que malgrat que la cavista va acabar votant a favor del pla del Consell Regulador del Cava per fer aquests canvis, inicialment s'hi va mostrar contrària, tal com també va fer J. García Carrión (que es comercialitza amb la marca Jaume Serra).

Ferrer ha insistit que de moment el grup ha aconseguit resistir la crisi del covid-19 gràcies a les exportacions, ja que arriben a 120 països. "Hem treballat molt", ha deixat clar. Aquest volum de feina els ha permès no aplicar l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que van presentar al juny i que havia d'afectar 1.050 treballadors. Tot i així, l'empresa sí que s'ha hagut d'ajustar aquest desembre davant del descens d'activitat que es preveu en el mercat espanyol. Concretament, el grup ha reduït la jornada dels empleats entre un 20% i un 40%. "Pensem que serà un Nadal normal", ha dit Ferrer.

La cavista estrenarà el seu tradicional anunci de Nadal aquest divendres a la televisió i també el distribuirà per plataformes digitals i xarxes socials a partir d'aquest dijous. L'espot, que porta per lema "La vida és com la celebres", inclou sis escenes que mostren diferents moments i com els seus protagonistes celebren les festes amb amics o família. La companyia ha decidit intencionadament no fer cap referència a l'actual pandèmia del coronavirus.