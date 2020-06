Henkell Freixenet tanca el 2019 amb un augment del 25% de facturació i arriba als 1.290 M€

El grup Henkell Freixenet, l'aliança que va donar lloc al líder mundial del sector del vi escumós, va tancar el 2019 amb una facturació de 1.290 milions d'euros, un 25% més que l'any anterior, segons ha informat aquest dilluns la companyia.

Les dues companyies van completar el 2019 la seva aliança internacional, que els ha permès assolir una quota de mercat mundial del 9,7%, un objectiu que s'havien proposat aconseguir el 2025 però al qual han arribat cinc anys abans.

Freixenet és el líder del sector del cava en 104 països, tot i que l'any passat va vendre un 1,4% menys d'ampolles, amb un total de 94,4 milions, a causa principalment de l'augment dels preus als Estats Units. La firma, que té la seu a Sant Sadurní d'Anoia, exporta més del 80% de les seves vendes, sobretot a països com Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units.

El grup reconeix que la pandèmia del covid-19 ha tingut un "fort" impacte en la caiguda de les vendes de Freixenet a Espanya els mesos d'abril i maig. La companyia creu que "fer una previsió per a tot l'any és gairebé impossible", però confia en una millora lenta pel desconfinament, la reobertura d'hotels, restaurants i bars i el retorn del turisme".

Tot i aquests resultats, fa dues setmanes que Henkell Freixenet presentava un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a tota la plantilla, 1.050 treballadors, fins a finals d'any per a les cinc empreses que el formen: Caves Freixenet, Segura Viudas, Castellblanc, UCSA i Comercial Grup Freixenet. La reactivació de les exportacions a nivells anteriors a la pandèmia als Estats Units, el Japó i França, però, ha permès al grup ajornar l'expedient temporal a Segura Viudas i Freixenet, de manera que 511 treballadors d'aquestes dues firmes no es veuran per ara afectats per la mesura.

Per gestionar el negoci en el mercat espanyol, Grup Freixenet ha creat un comitè executiu que dependrà del consell directiu de Freixenet, integrat per Pedro Ferrer, conseller delegat de la companyia; Martina Obregón, directora de màrqueting, i Thomas Scholl, director de finances.

Venda a Austràlia

D'altra banda, Freixenet ha reorganitzat el seu negoci a Austràlia i ha venut el celler Deakin Estate a l'empresa local Duxton Vineyards Group. Wingara Group, la filial de Henkell Freixenet a Austràlia, ha signat recentment aquesta operació, que es limita a la venda del celler i les vinyes de Deakin Estate, mentre que les marques es mantenen sota la seva propietat i gestió.

Wingara Group se centrarà a partir d'ara en administrar Katnook Estate, el celler situat a Coonawarra, una zona vinícola situada al sud d'Austràlia, i la seva cartera de vins victorians, entre els quals destaquen Deakin Estate, Azahara i La La Land, que es distribueixen a mig centenar de països.