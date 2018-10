Freixenet començarà a vendre 'prosecco' a Espanya aquest Nadal

260x366 Una ampolla del 'prosecco' que ven Freixenet Una ampolla del 'prosecco' que ven Freixenet

Fa poc més d'un any, Freixenet va decidir començar a vendre 'prosecco', l'escumós d'origen italià que està arrasant en països com el Regne Unit o els Estats Units. La notícia, avançada per l'ARA en el seu moment, va generar molta controvèrsia al sector: el gran productor de cava començava a vendre un producte rival, un fet que diversos productors locals consideren que suposa un menyspreu pel vi escumós d'origen català.

Però les vendes de 'prosecco' han anat tan bé que Freixenet ha decidit, no només no fer marxa enrere, sinó redoblar l'aposta: a partir de Nadal començarà a vendre 'prosecco' també a les botigues de Catalunya i Espanya.

Així ho ha explicat aquest dimecres Pere Ferrer, que des de fa unes setmanes comparteix el càrrec de conseller delegat de Freixenet juntament amb Andreas Brokemper. Aquest directiu alemany procedeix de Henkell, la companyia que ara controla el 50% de Freixenet. L’altre 50% el comparteixen Josep Ferrer Sala i Josep Lluís Bonet Ferrer. Aquest últim segueix sent president del grup, però ara comparteix el càrrec amb Albert Christmann, un directiu procedent de Henkell.

El nou grup té una quota del 8% en el mercat d'escumosos, i aspira a asolir el 10% el 2025

En una trobada amb mitjans per explicar les línies estratègiques que seguirà la companyia a partir d'ara, els dos directius han explicat que el seu objectiu és assolir el 10% de la quota de mercat mundial en les vendes de vins escumosos l'any 2025. Actualment controlen el 8% de la quota, amb una facturació conjunta de 1.237 milions d'euros el 2017. Per assolir l'objectiu que s'han fixat, Freixenet haurà d'augmentar les vendes a un ritme superior al 2-3% anual, que és el que la companyia calcula que està creixent el mercat d'escumosos a escala mundial.

Objectiu únic: centrar-se en els escumosos

La nova estratègia de Freixenet passa per centrar-se únicament en els vins escumosos, segons ha explicat Pere Ferrer. La companyia preveu vendre's alguns dels vins tranquils (o de taula) que té actualment per, precisament, dedicar-se només als escumosos. Aquestes vendes també permetran reduir el deute de la companyia, que actualment és d'uns 300 milions d'euros.

La companyia ha descartat, però, realitzar cap expedient de regulació després de la integració amb Henkell. "Necessitem els treballadors perquè volem créixer", ha explicat Andreas Brokemper.

Les virtuts del 'prosecco'

Freixenet va començar a vendre 'prosecco' al Regne Unit i en països escandinaus com a prova. El producte (que no està elaborat per la mateixa companyia, sinó per tres productors diferents i posteriorment etiquetat amb la marca Freixenet) ha estat "un èxit tremend", ha explicat Pere Ferrer. "Hem aconseguit el doble [de vendes] del previst", ha afegit.

"El 'prosecco' és un bon exemple de com vendre el producte -ha continuat-. Vendre'l va ser una mica controvertit aquí, però el 'prosecco' és un producte que en set o vuit anys ha triplicat el seu nivell de vendes a tot el món".

Per a Ferrer, el 'prosecco' "està aconseguint ser una beguda de consum regular, no només en motiu de celebracions", a més de ser una beguda que té penetració entre el públic jove, "que és el que el cava sempre havia volgut aconseguir".

Per al directiu, aquest escumós d'origen italià té la virtut de ser un producte poc complicat. "Molts enòlegs produeixen vins per als mateixos enòlegs. El 'prosecco' és un producte fresc, sense complicacions", ha sentenciat.