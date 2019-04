Freixenet trasllada la producció de dos vins a Alemanya

El grup alemany Henkell, propietari majoritari de Freixenet, ha decidit traslladar a Alemanya la producció de dos dels vins tranquils de la cavista catalana, Mia i Mederaño, que fins ara es feien a Sant Sadurní d’Anoia. Fonts de la companyia han confirmat a l’ARA que el trasllat es farà “aviat” atès que un 90% de les vendes d’aquests dos vins es concentren a Alemanya -de fet, el segon es ven exclusivament al mercat germànic-. Les dues marques s’embotellaven fins ara a la Unió Cellers del Noya (UCSA), a Sant Sadurní, que va fundar Henkell fa més de tres dècades i que posteriorment va adquirir Freixenet. Pel que fa al vi, se’n comercialitza de blanc, de rosat i de negre, i es compra directament a Castella-la Manxa.

Aquesta no és l’única decisió que ha pres el grup Henkell en les últimes setmanes. L’1 d’abril la companyia va traslladar una tercera part de la plantilla de la marca René Barbier precisament a l’embotelladora UCSA. Malgrat la pèrdua de Mia i Mederaño i l’augment de treballadors, la cavista assegura que hi haurà feina a l’embotelladora per a tota la plantilla perquè té previst “iniciar nous projectes” que no ha volgut avançar.

Tot i que René Barbier, que també és propietat de Freixenet, queda ara amb una plantilla de només 40 treballadors, la cavista assegura que la seva activitat es mantindrà. Les mateixes fonts de la companyia insisteixen que aquest canvi no es fa per “aprimar la plantilla” sinó per “optimitzar recursos”.

Canvis a la cúpula

A aquestes decisions empresarials s’hi han de sumar els canvis que ha fet la companyia al consell d’administració els últims mesos. El més important és que José Luis Bonet va deixar al gener la presidència de Freixenet i va ser nomenat president d’honor del grup, càrrec que comparteix amb José Ferrer. Amb tot, Bonet, que també és el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, continua com a accionista de la cavista.

El grup també va nomenar Pedro Ferrer vicepresident de la companyia, responsabilitat que combina amb les funcions que ja tenia com a conseller delegat. Els canvis del consell d’administració es van completar amb la incorporació de José María Ferrer com a membre del màxim òrgan del grup. Tots aquests canvis es van decidir al gener, en el segon consell d’administració des que Henkell va passar a ser el màxim accionista de Freixenet.

El primer any amb Henkell

Henkell es va convertir en el propietari majoritari de Freixenet fa poc més d’un any, el març del 2018, quan va comparar el 50,7% de l’empresa per un import de 220 milions d’euros. La companyia alemanya, filial vitivinícola de la companyia Dr. Oetker, va arribar a un pacte per comprar les participacions de les famílies Hevia-Ferrer i de tres dels accionistes de la branca familiar dels Bonet-Ferrer.

Aquests canvis a Freixenet s’han produït poc abans que el sector del vi escumós protagonitzés una de les seves escissions més importants. No fa ni tres mesos que els nou cellers del Penedès que formen Corpinnat van marxar de la denominació d’origen Cava. La majoria, com Llompart, Júlia Bernet, Mas Candí o Torelló, ja han començat a comercialitzat el seu vi escumós amb el seu nou segell. El grup té previst incorporar nous cellers que ja han sol·licitat entrar-hi al final de la verema, entre setembre i octubre.