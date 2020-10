El Frob ja parla de sortir de CaixaBank

L’operació financera més important que ha viscut Catalunya en l’última dècada té un efecte secundari insòlit: l’entrada de l’Estat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob), en el capital de CaixaBank. El percentatge d’aquesta participació va ser un dels grans temes de la negociació entre l’entitat catalana i Bankia, de la qual el Frob controla el 62% del capital. I després d’un llarg estira-i-arronsa, es va pactar que el Frob tindria un 16% en la futura CaixaBank.

Però aquest dimarts, per primer cop, el Frob va admetre que podria vendre’s aquesta participació. Ho va fer el seu president, Jaime Ponce, que va explicar que després de l’absorció el Frob podria portar a terme petites vendes graduals a borsa ( dribble-out ) de les seves accions de CaixaBank que podrien ser “eficaces”.

Aquesta fórmula de desinversió és la que va fer servir l’estat britànic per vendre’s la seva participació final a Lloyd’s. Segons va explicar Ponce, la participació actual no es pot vendre amb aquest mètode perquè no hi ha una negociació tan elevada i perquè suposarà un alleugeriment sobre el preu de l’acció. Segons va explicar, l’expectativa que el Frob acabi venent la seva participació a l’entitat financera empeny a la baixa els preus de les accions.

En la futura CaixaBank, La Caixa tindrà un 30% de les accions del banc, fet que la convertirà de forma destacada en l’accionista de referència, com ja ho és ara de CaixaBank, on té el 40% de les participacions.

El debat sobre el percentatge de propietat de cada accionista de referència va tenir una segona derivada en la composició del consell. L’òrgan tindrà 15 membres i a l’entorn de La Caixa (a través de Criteria) li pertocaran un total de deu, mentre que cinc provindran de Bankia. Aquest repartiment del poder (que s’ha d’aprovar a les juntes d’accionistes dels bancs a principis de desembre) inclou el paper de president per a José Ignacio Goirigolzarri (ja president de Bankia) i el de conseller delegat per a Gonzalo Gortázar (ja primer executiu del banc català).