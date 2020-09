Fusió CaixaBank-Bankia: CCOO augura una dura negociació

La fusió de CaixaBank i Bankia crearà una entitat amb més de 51.000 empleats i una xarxa d'oficines que superarà les 6.700. Per aconseguir les sinergies de més de 700 milions anunciades per les dues entitats caldrà, de ben segur, un ajustament de la plantilla i el tancament de sucursals on hi hagi redundàncies.

Els sindicats ja s'han posat en alerta i aquest divendres mateix CCOO ha augurat una "negociació dura i complicada". El sindicat s'ha marcat com a objectius les garanties d’ocupació, les sortides voluntàries si es plantegen excedents i la preservació i millora de les condicions salarials i laborals.

D'altra banda, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), l'organisme a través del qual l'Estat vehicula la seva participació a Bankia després del rescat bancari, i que serà el segon accionista del nou banc amb un 16%, ha anunciat que analitzarà l'operació per veure si milloren les perspectives de recuperació dels diners públics que es van destinar a rescatar Bankia, uns 22.000 milions.

"La comissió rectora del FROB, en sessió celebrada el 17 de setembre, ha pres nota de la informació rebuda, en particular de la relativa a l'eventual creació de valor per als accionistes i la millora de les perspectives en futures desinversions, i ha instat a l'anàlisi detallada de la proposta del consell d'administració de Bankia per, en els termes legalment aplicables, fixar la seva posició i eventual vot en la junta general d'accionistes", ha indicat el FROB en un comunicat.