Gairebé la meitat del consum de cafè ja es fa amb càpsules

L’auge del cafè en càpsules s’ha convertit en un negoci sucós per a fabricants i marques, i el seu consum a les cases s’ha duplicat en l’última dècada a l’estat espanyol. Segons l’estudi publicat ahir per l’Observatori Bonpreu i Esclat del Consum Alimentari, cada casa catalana va gastar de mitjana 51,6 euros en càpsules de cafè el 2016, en comparació amb els 29,9 euros de mitjana de les famílies espanyoles. De fet, en general a Catalunya es pren un 33% més de cafè que la mitjana de l’Estat: les famílies catalanes hi destinen 87,5 euros a l’any, respecte als 65,8 euros de la mitjana espanyola. D’acord amb l’estudi, en la despesa en cafè que fan les cases, prop de la meitat (un 45%) ja es correspon al consum en càpsules. El 2016 el cafè en càpsules va representar una despesa a Espanya de 552 milions d’euros, encara per sota dels 661 milions d’euros en cafè en format tradicional.