Gairebé la meitat de les llars ha notat una pujada del preu d'internet en els últims sis mesos

Gairebé la meitat de les llars espanyoles amb internet asseguren que la seva operadora els va pujar el preu durant el primer semestre del 2018. D'aquests, un 80% hauria preferit quedar-se amb l'oferta anterior per més que la companyia els millorés les condicions. Així ho demostren les últimes dades publicades aquest divendres per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre els serveis de comunicacions de les llars espanyoles.

El 29% de les llars amb banda ampla reconeix que l'augment de preu es va justificar per millores en els serveis, però un 7% ni tan sols sabia el motiu de l'augment i un 12% no va percebre cap canvi en les prestacions de l'operadora. Entre els usuaris als quals van apujar els preus, un 45% va contactar a la companyia però no va aconseguir revertir la pujada. D'altra banda, un 12% va evitar pagar més per la seva oferta i un 7% va optar per canviar d'operadora.

Tot i així, la CNMC destaca que la percepció de les llars és diferent a la realitat del mercat. Segons el supervisor de la competència, durant la primera meitat del 2018 les despeses no van augmentar substancialment respecte a la xifres de finals del 2017. En el cas dels paquets convergents sense oferta de televisió, el preu mitjà va créixer en 50 cèntims fins als 65,4 euros mensuals i els paquets amb continguts audiovisuals es van mantenir al voltant dels 95 euros al mes.

Més paquets convergents

Pel que fa a la penetració dels diferents serveis de les 'telecos', cal destacar la caiguda de la telefonia fixa que es va desplomar un 84% i baixa pràcticament 4 punts percentuals en un any. A més, la televisió de pagament va passar d'un 30% a un 37% de les llars espanyoles.

Així doncs, la tendència dels paquets convergents no marxa sinó que es consolida cada vegada més. Un 43% de les llars contracta l'internet, el fixe i el mòbil en mateixa oferta i un 34% ho va també amb la televisió de pagament. En canvi, només una de cada deu llars espanyoles només disposa de telefonia. Finalment, la CNMC també destaca que només queden un 15% d'usuaris que fan servir el model de prepagament per a la seva línia mòbil respecte a un 82% de contracte.