Gallina Blanca canvia tota la cúpula

Gallina Blanca ha canviat tota la seva cúpula incloent-hi la presidència. Artur Carulla, doncs, deixa aquest càrrec, que a partir d’ara ocuparà el conseller delegat de GBfoods, Ignasi Ricou, segons ha publicat aquest dilluns la companyia al Registre Mercantil.

També s’han canviat els consellers. Surten el vicepresident executiu de GBfoods, Joan Cornudella, i Manel Gálvez i passen a ocupar els seus llocs Xavier Garcia Bosch, que és director executiu de GBfoods, i Eduard Mesegué, que també exercirà de secretari.

Tot i aquest canvis, Carulla continua al capdavant GBfoods, que és la divisió d’alimentació del grup Agrolimen, que també presideix i on a banda de Gallina Blanca també hi ha marques com Avecrem, El Pavo, Star, Yatekomo o Jumbo, entre d’altres.

L’ARA s’ha posat en contacte amb Agrolimen i GBfoods, que no han volgut fer declaracions sobre els motius d’aquests canvis. El 2018, els últims resultats fets públics, Gallina Blanca va facturar més de 163 milions d’euros, una xifra molt similar a la de l’any anterior. La marca compta amb pocs més d’un centenar de treballadors.