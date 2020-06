Garamendi obre la porta a “millorar” la reforma laboral

Després que l'anunci del pacte entre PSOE, Podem i Bildu per derogar la reforma laboral portés la CEOE a marxar de la taula de diàleg que estudiava com modificar-la, ara la patronal s'ha mostrat disposada a tornar a parlar-ne. Això sí, sempre que el debat se centri en "millorar-la" i s'ajorni fins que passi l'estat d'alarma. En concret, Antonio Garamendi, president de la Confederació Espanyola de les Organitzacions Empresarials, ha dit aquest dimarts que no tenen "cap problema en parlar de millorar la reforma laboral i no de la derogació, però l'any vinent".

"Les declaracions ideològiques en aquests moments no són gaire bones", ha llançat. Això posa de manifest que el nivell d'irritació amb el govern central s'ha rebaixat. Cal recordar que poc després de fer-se públic el pacte entre formacions relatiu a la reforma laboral, la CEOE va enviar un comunicat en què l'acord es qualificava de "menyspreu indignant al diàleg social" i s'entenia com una "irresponsabilitat majúscula" amb "conseqüències negatives incalculables per a l'economia espanyola i la confiança empresarial".

La demanda central de la trobada virtual en què se n'ha parlat era en realitat allargar els expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO). Cal, segons Garamendi, que l'acord que així ho estableixi es tanqui abans del 15 de juny i que els ERTO siguin flexibles i durin fins al desembre. "Per flexibilitat entenc que si un hotel té 20 recepcionistes, té poc sentit que només tres estiguin treballant, el més lògic és que els 20 estiguin rotant", ha exemplificat. "La Seguretat Social s'estalviarà molts diners si som capaços de gestionar aquesta qüestió, perquè generem riquesa i som capaços d'integrar més gent a l'empresa", ha afegit.

Foment vol 70.000 M€ més per als crèdits ICO

La postura, a més, evidencia la bona sintonia amb Foment del Treball, que una estona més tard ha posat sobre la taula la mateixa demanda. Josep Sánchez Llibre i Virginia Guinda, president i vicepresidenta de l'entitat respectivament, han explicat aquest dimarts que ahir es va reunir la junta directiva de la patronal i que l'acord va ser unànime: calen mesures immediates per aturar "el forat" que s'està fent a l'economia i això passa per flexibilitzar els ERTO fins al 30 de desembre a tots els sectors, que la regulació laboral sigui més clara que fins ara, que s'ampliï en 70.000 milions d'euros la partida destinada a crèdits ICO i que s'ajorni el pagament d'impostos.

"Sol·licitem un ajornament formal de tots aquells impostos [IVA, Seguretat Social i IRPF] corresponents a tota la liquidació trimestral per a aquelles companyies que hagin estat tancades, no per a totes", ha especificat. Però, a més de tot això, la patronal també ha consensuat que cal estimular la col·laboració público-privada com a peça "fonamental" de la recuperació econòmica, pensar en mecanismes alternatius als crèdits ICO per garantir que la liquiditat arriba a les companyies que no hi han tingut accés i plantejar al govern de l'Estat una política fiscal anticíclica. Això últim vol dir des d'un pla Renove a l'automoció fins a reduir l'IVA a determinats sectors com són els gimnasos, els parcs d'atraccions o les perruqueries.

"El pitjor no ha passat –ha anticipat Sánchez Llibre–. Des d'un punt de vista econòmic, el pitjor comença ara".