Rafael Villaseca se'n va de Gas Natural amb 17,7 milions a la butxaca

Rafael Villaseca ha deixat de ser conseller delegat de Gas Natural molt qüestionat per la seva gestió en els últims temps, però ho farà amb les butxaques plenes. La companyia li ha pagat 14,25 milions com a indemnització, segons ha explicat en un comunicat enviat a la CNMV, l'òrgan supervisor de la borsa. Villaseca seguirà vinculat al grup com a president de la Fundació Gas Natural.

Durant el 2016 Villaseca ja va ser el directiu de les empreses catalanes de l'Íbex-35 que més va cobrar, tal com va explicar aquest diari. Encara no se saben els salaris de totes les empreses durant l'any passat, però difícilment Villaseca perdrà la primera posició.

Segons explica la companyia, Villaseca tenia pactat que, en cas d'acomiadament, cobraria el sou de tres anys, xifra que suma 10,69 milions d'euros. Addicionalment, també se li havia de pagar una anualitat addicional (3,56 milions) com a compensació per no marxar a treballar a cap empresa de la competència. De suma d'aquestes dues xifres surten els 14,25 milions d'euros que ha cobrat com a indemnització.

A això cal afegir-hi els 3,44 milions que l'exdirectiu va cobrar com a salari l'any passat. Entre sou i indemnització, doncs, Villaseca ha cobrat 17,7 milions, i supera així els 16,3 milions que va cobrar Juan María Nin quan va ser rellevat com a conseller delegat de CaixaBank.

Però encara hi ha més: Villaseca també tenia acumulats 3,64 milions en concepte de pensió dels quals també podrà disposar.

La indemnització està clarament per sobre de les recomanacions de bon govern de la CNMV, que estableixen un màxim de dues anualitats com a indemnització per als directius que abandonen una empresa cotitzada.

A més de la sortida de Villaseca, Isidre Fainé també va deixar de ser president de la companyia. En aquest cas, però, com que el càrrec que ocupava Fainé no era executiu "no tenia cap contracte amb la companyia" i, per tant, no li correspon cap indemnització, segons ha explicat Gas Natural.

El predecessor de Fainé al càrrec va ser Salvador Gabarró, mort fa un any. El 2015, però, Gabarró va deixar una de les opinions més dures contra els salaris que l'Íbex-35 paga als seus directius. Per a Gabarró, és "una vergonya" el que "certes empreses" paguen als seus directius.