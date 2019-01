Gaspart nega davant del jutge haver enganyat el príncep saudita propietari del Juan Carlos I

L'empresari hoteler, president executiu de Turisme de Barcelona i expresident i exvicepresident del Barça, Joan Gaspart, ha declarat aquest dilluns davant del jutjat d'instrucció número 16 per respondre a l'acusació d'un príncep saudita, propietari de l'Hotel Juan Carlos I i del Palau de Congressos de Catalunya, que l'acusa d'haver-lo enganyat per estafar-li més de 15 milions d'euros.

Gaspart i els seus dos fills, Juan i José, que també han comparegut davant del jutge, han negat les acusacions, segons han explicat fonts judicial. També ha declarat un responsable legal d'Husa, l'empresa dels Gaspart, com a possible responsable civil.

La investigació es va iniciar per una denúncia del príncep saudita Turki Bin Nasser, que és el propietari de l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos i del Palau de Congressos, que explotava l'empresa dels Gaspart Husa. Segons la denúncia, Husa hauria amagat que tenia un deute de 15 milions d'euros amb la Seguretat Social quan explotava l'hotel.

Davant del jutge, segons les mateixes fonts judicials, Gaspart ha assegurat que Bin Nasser coneixia el deute de l'hotel amb la Seguretat Social. Gaspart hauria dit que l'empresa que presideix Bin Nasser, Barcelona Project's SA –propietària de l'hotel de luxe i del Palau de Congressos de Catalunya–, coneixia els deutes d'Husa i Banquetes Reunidos (empreses de Gaspart) amb la Seguretat Social.

Hipoteca sobre el Palau de Congressos

Però a més, Barcelona Project's també acusa els Gaspart d'haver demanat una hipoteca d'1,6 milions d'euros posant com a garantia el Palau de Congressos sense dir-ho a la propietat. Segons la querella del príncep saudita, Gaspart va sol·licitar aquesta hipoteca aprofitant la seva situació com a explotador del complex i en una "actuació desesperada per obtenir diners". Cal recordar que les empreses de Gaspart van entrar en concurs de creditors.

Barcelona Project's assegura que va haver de fer-se càrrec de la hipoteca, concedida per Caixa Geral, per evitar l'execució. Fonts jurídiques han informat que els Gaspart asseguren que l'empresa del príncep sabia que s'havia demanat la hipoteca.

L'empresa Barcelona Project's va presentar la querella contra Gaspart i els seus fills el març del 2018, per "haver amagat de forma dolosa els impagaments a la Seguretat Social per un import superior a 15 milions d'euros". Això hauria permès a Husa, segons la querella, finalitzar el contracte d'explotació de l'hotel a un preu "que no hauria sigut el mateix si no hagués existit l'engany", segons la querella.

Però el jutjat número 16 de Barcelona va arxivar el cas al mes d'abril. Els querellants van presentar un recurs i a l'octubre la secció setena de l'Audiència de Barcelona el va estimar i va fer reobrir el cas i prendre declaració als querellats.

En la querella, l'advocat del príncep assegura que els Gaspart van buscar el seu propi benefici "incomplint les seves obligacions enfront de tercers, i van portar el complex al límit de la fallida". Per això l'advocat Javier Yagüe, del despatx Amparo Legal, demana al jutge que imposi una fiança de 16,6 milions d'euros als Gaspart o l'embargament dels seus béns per cobrir aquesta quantitat.