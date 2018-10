Gay de Montellà assegura que foment no pot sostraure's de la política

El fins ara president de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha assegurat aquest dimecres que l'organització "no pot sostreure's" de la política. Gay de Montellà, que ha fet un petit balanç del seu pas per la presidència de Foment, ha respòs així quan li han preguntat sobre l'opinió del que serà el seu successor, Josep Sánchez-Llibre, que va dir: “Nosaltres no farem plantejaments polítics”.

Gay de Montellà ha recordat que fa 170 anys Foment ja intervenia en la política quan va donar suport al general Prim perquè defensés els industrials catalans a les Corts. "La política ho impregna tot", ha indicat Gay de Montellà, que, tot i així, ha indicat que els objectius de la patronal han de ser el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

El president sortint de Foment ha assegurat que, malgrat la complexitat de la situació política a Catalunya a partir del 2015, ha intentat mantenir un "posicionament equilibrat" i ha dit que la prova és que dins de l'entitat no ha tingut posicionaments en contra ni s'ha produït crispació.

Fent balanç de la seva presidència de Foment, Gay de Montellà ha indicat que els anys del 2011 al 2015 van estar marcats per la crisi econòmica i la necessitat de millorar la situació i crear ocupació, però ha reconegut que la situació es va complicar políticament a partir del 2015 amb el "pas al costat" d'Artur Mas i l'entrada en la política de nous actors.

Joaquim Gay de Montellà també ha expressat la seva satisfacció perquè, malgrat que més de 4.000 empreses han demanat el trasllat de la seva seu social fora de Catalunya, això no ha afectat Foment, que no ha comptabilitzat baixes entre els seus socis. Gay de Montellà ha admès que va témer que el 2018 algunes d'aquestes empreses que han traslladat la seu fora de Catalunya es donessin de baixa a Foment per afiliar-se a una patronal de fora, però això no ha passat. "M'ha donat una gran satisfacció", ha reblat.

Segons Gay de Montellà, hi va haver més baixes, per motius econòmics, en els anys durs de la crisi, sobretot entre el 2011 i el 2013, que durant el 2017 i el 2018 per la situació política, on no s'ha notat cap baixada d'afiliats, ni de socis directes ni de les empreses que ho són a través de territorials o sectorials.

Respecte a les relacions amb la patronal vallesana Cecot, que ha marcat en certa manera el segon mandat de Gay de Montellà fins al punt que va ser expulsada de Foment, el fins ara president de la gran patronal ha indicat que "la decisió segur que es podrà corregir" i ha remarcat que "serà més fàcil amb un nou president".

Pel que fa a les relacions amb Pimec, amb la qual Foment va arribar a plantejar-se la fusió però no es va assolir, Gay de Montellà ha volgut expressar que té una bona relació amb el president de la patronal de petites i mitjanes empreses, "amb diferents visions, però les mateixes finalitats", i ha assenyalat que totes les patronals tenen futur.