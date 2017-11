L'empresa xinesa Geely compra una 'start-up' americana per crear el seu primer cotxe volador

La companyia automobilística xinesa Geely va anunciar el passat dilluns la compra de l'empresa estatunidenca Terrafugia, una empresa fundada per cinc estudiants de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) l'any 2006. Aquesta 'start-up' americana ja va llençar el 2012 el seu primer cotxe volador, anomenat 'Transició', valorat llavors en 279.000 dòlars (vora 238.000 euros actuals).

L'objectiu de Geely (empresa propietària de marques com Volvo o Lotus) consisteix en dissenyar el seu primer cotxe volador, que estarà disponible al mercat nord americà el 2019. Geely va anunciar que ja compta amb tots els permisos necessaris per tancar l'adquisició, tal com va informar a través d'un comunicat, però no va especificar la quantitat de l'operació.

Durant el darrer trimestre, Geely ja ha anat dotant a Terrafugia de la tecnologia i el personal per assolir els objectius marcats. Segons informa Efe, el nombre d'enginyers de la 'start-up' americana s'ha triplicat en els últims tres mesos. A banda, Terrafugia també disposa del centre d'innovació de Geely, situat a Hangzhou (a l'est de la Xina).

No obstant això, les regulacions que existeixen a la Xina impedeixen que aquest vehicle es pugui comercialitzar al país asiàtic (les lleis sobre els vols del baixa altura al país són molt restrictives). És per això que Geely vol apostar per altres mercats com l'americà, amb una legislació més laxa en aquesta matèria.

Geely és una empresa que té més de 60.000 treballadors a nivell mundial i va vendre 1,3 milions de vehicles l'any passat, dels quals 530.000 son de la marca Volvo.