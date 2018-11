La Generalitat i la Cambra pacten que Pau Relat presideixi la Fira

El president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, presentarà en el pròxim consell general de la Fira la candidatura de Pau Relat per a la presidència de la institució. Valls va ultimar ahir a la tarda els detalls en una reunió amb el futur president de l'organització firal, segons informa aquest dijous el diari 'La Vanguardia'.

Relat, conseller delegat de Mat Holding i president de l'associació empresarial Femcat, era el candidat proposat per la Generalitat, davant la intenció de Valls que el càrrec fos ocupat interinament per Pedro Fontana, expresident d'Areas i durant molts anys conseller de la Fira. Fontana només podria haver ocupat el càrrec durant dotze mesos, perquè acaba el període màxim de permanència en el consell.

Malgrat això, Relat també és un home pròxim a Valls. Presideix la comissió internacional de la Cambra i la representa en el consell general de la Fira.

Dos anys de retard

La proposta necessita el suport de les tres institucions implicades en la Fira –Cambra, Generalitat i Ajuntament–, sense el qual no és possible nomenar ni consellers ni president. L'Ajuntament de Barcelona ha fet el pas decisiu que ha desembocat en l'acord, després de gairebé dos anys d'ajornaments, en convocar per al 14 de desembre el consell general. La convocatòria és competència de la presidència, que correspon a l'Ajuntament barceloní.

En les negociacions, a més del mateix Valls, hi han participat la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i en determinats moments la mateixa consellera de la Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, i el gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.

Segons 'La Vanguardia', l'alcaldessa Ada Colau aposta per una dona, però en cas de pacte entre les dues institucions donarà suport a la proposta. Ada Colau pretenia que una dona assumís el càrrec, en concret Helena Guardans, però fonts pròximes a l'administració barcelonina han assegurat que si s'arriba a un acord entre les altres dues institucions s'hi sumarien per evitar un bloqueig institucional de la Fira.