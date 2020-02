La Generalitat treballa perquè el reactor d'Iqoxe torni a produir

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha afirmat aquest dilluns que el Govern treballa per restablir com abans millor la producció d'òxid d'etilè al polígon sud de Tarragona, després de l'explosió mortal del reactor de derivats de l'empresa Iqoxe, que va deixar dos treballadors i un veí morts el 14 de gener. Chacón ha assegurat que estan treballant per evitar el tancament d'empreses que depenen de l'etilè que subministrava Iqoxe abans de l'accident. Ara n'hi ha que gasten reserves o que estan mig aturades.

La consellera ha explicat, després d'una reunió amb sector i ajuntaments, que espera tenir conclusions al maig sobre els motius de l'explosió del reactor, paral·lelament a la investigació judicial que continua oberta. Chacón ha recordat que el secret de sumari és una limitació en l'expedient perquè hi ha certa informació que el jutge no ha proporcionat.

"Ens preocupa molt la cadena logística de funcionament", ha explicat Chacón. Segons ha afirmat, el Govern prendrà mesures per reiniciar l'activitat quan hi hagi el dictamen de seguretat preceptiu. "Verificarem la seguretat abans de posar en marxa les plantes o subplantes", ha afegit. Chacón ha assenyalat que "són moltes" les empreses afectades per aquesta manca d'òxid d'etilè i que voldrien evitar el transport per carretera de camions provinents del nord o de l'est d'Europa amb aquesta substància.

La situació actual de l'empresa és que els reactors de derivats d'Iqoxe es troben aturats i han obligat a congelar l'activitat de tota l'empresa. Però a banda dels derivats –en què es produeixen substàncies derivades de l'etilè– hi ha un reactor que només produeix òxid d'etilè amb tecnologia dels anys 60. Aquest seria el que podria entrar en funcionament per suplir la falta de subministrament al polígon. La titular d'Empresa ha remarcat que la seva obertura es farà amb els informes i dictamen complets, en els quals s'està treballant ara.

Per altra banda, Iqoxe espera la resposta de la Generalitat per a l'execució d'un expedient de regulació temporal per causes de força major, amb què justifica la paralització de l'empresa i la necessitat "d'adequar els recursos humans, materials i econòmics fins al reinici de l'activitat", en una decisió que ha estat molt criticada pels sindicats UGT i CCOO.