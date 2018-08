La Generalitat afinarà la FP mitjançant el ‘big data’

Solucionar el desencaix entre els cicles de formació professional i els perfils que demanen les empreses utilitzant el coneixement que aporta el big data. Aquest és l’objectiu que s’han marcat la conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona (Big Data CoE), gestionat per l’Eurecat. Segons ha pogut saber l’ARA, aquestes dues institucions han engegat un projecte pioner d’ús d’aquesta tecnologia per extreure dels centres tota la informació possible sobre com es fa actualment la FP, i les necessitats que tenen les empreses, i facilitar la presa de decisions sobre aquest àmbit.

La iniciativa, que també compta amb la col·laboració del departament d’Ensenyament, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Barcelona, Infojobs i altres fundacions del món laboral i acadèmic, vol crear un mapa conceptual interactiu que doni resposta a alguns dels buits que presenta aquesta unió de sectors.

Per aconseguir-ho, el Big Data CoE Barcelona avaluarà grans volums de dades corresponents a l’històric dels últims cinc anys per situar geogràficament els perfils de la demanda i analitzar com evolucionen en el temps les competències que es requereixen.

A més, el projecte també estudiarà fenòmens com la sobrecapacitació, l’evolució de les matriculacions i altres aspectes relacionats amb la FP dual i ocupacional. Segons fonts del departament de Polítiques Digitals, aquesta iniciativa també té especial interès a recollir i processar les dades comparatives entre l’oferta i la demanda de perfils en dos sectors clau: la indústria i els serveis.

El projecte i el progrés dels resultats d’aquest primer creuament massiu de dades a Catalunya es presentaran oficialment durant la pròxima edició del Big Data Congress, que es farà els dies 24 i 25 d’octubre a la capital catalana.

Segons el director del Big Data CoE Barcelona, Marc Torrent, “l’anàlisi de grans volums de dades permetrà configurar un mapa detallat sobre les competències vinculades a la formació professional que realment demanda el mercat”, una informació que segons creu es podrà utilitzar per “prendre decisions més documentades en aquest àmbit”. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, destaca que “l’objectiu de tecnologies com el big data és convertir les dades en coneixement i el coneixement en acció per generar valor; i, tot plegat, al servei de la millora de l’economia i el progrés del país”.

Reformular la FP

El projecte del departament de Puigneró recull el guant a les companyies i la mateixa conselleria d’Empresa de la Generalitat, que en les últimes setmanes ha posat en relleu diverses vegades el desencaix entre la formació que reben els estudiants de FP i el que necessiten les empreses. El sector de l’automoció i el de les noves tecnologies -en especial el de l’ e-commerce - alerten que els costa trobar perfils per cobrir vacants.

L’últim cas més evident és el d’Amazon. Tal com avançava ahir aquest diari, el gegant del comerç, que ja té quatre centres logístics a Catalunya, no troba els perfils adequats per cobrir les vacants dels seus magatzems.