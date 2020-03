La Generalitat ajorna la publicació de les dades de dèficit

La Generalitat ha decidit ajornar la publicació de les dades de dèficit amb les quals va tancar l’any passat. Tradicionalment, aquestes dades les feia públiques el ministeri d’Hisenda, però des del 2017 el govern català també dona a conèixer la seva pròpia estimació. Ho feia a mitjans de febrer, tret de l’any 2018, quan -amb la Generalitat intervinguda pel 155- les va publicar a mitjans de març.

Un portaveu del departament d’Economia confirma que aquest any s’ha ajornat la publicació, tot i que no hi ha una raó oficial que ho expliqui. Fa dues setmanes el vicepresident, Pere Aragonès, va explicar que “hi ha qüestions d’ajustos, d’inversions que s’han de veure com compten”, segons va dir a TV3. Aquest endarreriment farà que les dades de la Generalitat i les de l’Estat es donin a conèixer en dates molt properes. El 2017 i el 2019 els registres del dèficit s’havien publicat a mitjans de febrer.

El més probable és que la Generalitat incompleixi els objectius de dèficit per primer cop en tres anys. El mateix Aragonès va admetre que les dades no seran bones. “No acabarem [l’any] com a mi m’hauria agradat que acabés”, va dir.

L’objectiu de dèficit de les comunitats autònomes per al 2019 era el 0,1%. A mitjans d’any, el govern central va anunciar la seva intenció d’ampliar l’objectiu fins al 0,3%, però finalment no ho va poder fer perquè el Partit Popular i Ciutadans (que, curiosament, governen en comunitats autònomes com Andalusia) s’hi van oposar al Senat i van aconseguir tombar la iniciativa. Per a aquest 2020, però, el límit sí que serà una mica més elevat, del 0,2% concretament, perquè Brussel·les ha elevat el sostre de dèficit permès a Espanya, tot i que l’Estat s’ha reservat per a si mateix la major part d’aquesta ampliació.

IVA pendent

Un dels motius argüits pel vicepresident és que l’Estat no ha pagat, per exemple, els diners per l’IVA del 2017 que deu a les comunitats autònomes (en el cas de Catalunya, 443 milions d’euros). Sorprenentment, tot i les constants reclamacions dels quadres del departament perquè l’Estat pagui aquest deute, a mitjans de febrer Esquerra Republicana va votar al Senat en contra del retorn immediat de l’IVA a les comunitats autònomes.