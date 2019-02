La Generalitat aprova el 'full de ruta' per desplegar el 5G a Catalunya

La tecnologia també ha ressonat aquest dilluns en la reunió del consell de govern. La Generalitat ha aprovat, el mateix dia de la inauguració del Mobile World Congress a Barcelona, el seu propi pla d'estratègia 5G per marcar el 'full de ruta' del desplegament d'aquesta tecnologia a Catalunya.

Aquest document, elaborat pel Govern i al qual ha tingut accés l'ARA, tindrà cinc eixos basats en la promoció, el desplegament de la infraestructura (juntament amb les operadores), la creació d'una indústria al voltant de la tecnologia 5G i l'atracció de professionals tècnics i emprenedors especialitzats en aquest camp.

Segons aquest full de ruta, en alguns punts de la Catalunya rural "molt disseminats" el 5G podria substituir el desplegament de la fibra òptica –que encara no arriba a tot el país–. No obstant, l'estratègia admet que per a les operadores desplegar aquesta tecnologia en zones menys poblades no és rendible i que "si no es fomenta la col·laboració de les administracions públiques" aquestes zones estaran condicionades "especialment per la important inversió a realitzar".

"Per a la Generalitat de Catalunya és un fet prioritari que la tecnologia 5G s’estengui a tot el territori català", indica el document presentat avui. Per això, el Govern assegura que treballa per reduir les inversions que hauran de fer els operadors de 5G per facilitar que hi arribi el servei "encara que la demanda sigui baixa".

En els plans de la Generalitat també hi entra que el 5G es converteix en un ecosistema amb més actors i col·laboració que l'actual xarxa de 4G, més controlada per les operadores de telecomunicacions. El Govern confia que "en un futur" gran part de la infraestructura sigui desplegada per un operador neutre, sobre el qual les companyies puguin basar els seus serveis en lloc de dependre d'una sola empresa.

Barcelona s'omple de proves pilot

De fet, el Mobile ha sigut la cita escollida per la fundació Mobile World Capital per fer gala de les set proves pilot que ja estan en marxa a Barcelona per testejar les aplicacions reals del 5G. Així doncs, punts clau de la ciutat com el Camp Nou o l'Hospital Clínic ja compten amb part de la infraestructura necessària per incorporar aquesta nova tecnologia de connexió.

Tot i així, aquests pilots també volen sortir de la capital catalana. Per exemple, la fundació Mobile World Capital Barcelona, la gestora de telecomunicacions Cellnex, l'operadora MasMóvil i l'enginyeria SITEP han presentat un dron basat en 5G per ajudar les dotacions dels bombers durant els incendis. El dispositiu està equipat amb sensors i càmeres per processar i transmetre vídeo en alta resolució, amb imatges aèries geolocalitzades. A més, pot mostrar la posició dels efectius en el terreny.