La Generalitat permet traslladar l'obertura de comerços del 6 al 8 de desembre

El departament d'Empresa de la Generalitat ha enviar aquest migdia un document als ajuntaments catalans en què els comunica que permetrà substituir l'obertura dels comerços prevista per al diumenge 6 de desembre per al dimarts 8 de desembre. L'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, està signat per la directora general Montserrat Vilalta i dona de termini als comerços fins aquest dijous a les 16 hores per comunicar la substitució del dia d'obertura. "La comunicació s'ha d'efectuar mitjançant escrit signat pel responsable de l'ajuntament que pertoqui", especifica el document.

Tot i que el document no ho especifica, amb aquest canvi de data els comerços podrien rebre possibles clients de tot Catalunya, ja que el dimarts 8 de desembre no hi ha tancament perimetral local, cosa que sí que passa el diumenge 6 de desembre.

Degut a la #COVID-19 la Generalitat autoritza a modificar el calendari de #FESTIUS amb obertura comercial per a l'any 2020: substituir el DIUMENGE 6 DE DESEMBRE pel DIMARTS 8 DE DESEMBRE. A Arbúcies, diumenge, es podrà obrir al matí per la celebració del mercat setmanal. pic.twitter.com/MIgLnpibFM — Ajuntament Arbúcies (@arbucies) December 3, 2020

L'escrit s'ha enviat poques hores abans que la Generalitat hagi fet públic que s'atura el canvi de fase previst per dilluns, que hauria permès, entre altres factors, l'obertura dels centres comercials.