La Generalitat considera tornar als mercats financers a partir del 2020

El secretari general del departament de Vicepresidència i d'Economia del Govern, Albert Castellanos, ha explicat aquest dissabte que la Generalitat considera tornar a emetre deute en els mercats financers a partir del 2020, encara que supedita aquest objectiu a que es donin una sèrie de condicions financeres.

Castellanos ha assegurat, en una entrevista amb Efe, que el Govern "confia" a quadrar l'objectiu de dèficit d'aquest any, que està fixat en el 0,4% del PIB, i ha afegit que assolir metes com aquesta els "obre la possibilitat de complir amb un dels objectius del Govern", que per a ells "és estratègic, com és sortir al mercat a buscar finançament".

Castellanos ha precisat que el Govern "té un calendari de màxims, que és sortir (als mercats financers) el 2020", però ha aclarit que per a això "s'han de complir tres condicions": quadrar l'objectiu de dèficit, complir amb la regla de la despesa i "ser capaços de reestructurar el deute de la Generalitat, que suposa el 300% dels seus ingressos ordinaris", ha assegurat.

També ha indicat que aquest objectiu es planteja a partir de 2020 perquè fer-ho abans resulta impossible "per l'actual llei d'estabilitat pressupostària".

"Dependre menys del Fons de Liquiditat Autonòmic -FLA- i poder sortir als mercats (financers) no és una necessitat tan financera com política, perquè la Generalitat tindria un grau de sobirania econòmica superior", ha remarcat Castellanos, que ha recordat que tres quarts del deute acumulat per la Generalitat estan actualment en mans del FLA.

En aquesta línia, Castellanos ha apuntat que el Govern es proposa, mitjançant una "negociació bilateral amb l'Estat", "aconseguir una reestructuració" del deute: "És una petició que ja hem començat a apuntar encara que sigui de forma genèrica".

A la pregunta de quina fórmula és la preferida pel Govern per plantejar aquesta reestructuració del deute, ha assenyalat que encara no s'ha estudiat "cap fórmula concreta", però sí que creu que s'hauria de "reconèixer l'infrafinançament estructural que ha tingut Catalunya durant molts anys".

"No ens hem endeutat fins a aquestes magnituds per una mala gestió del tresor públic, sinó perquè tenim un infrafinançament crònic, reconeguda de forma sistemàtica per les diferents balances fiscals que s'han publicat", ha conclòs Castellanos.

Prudència en la despesa

Quant a l'evolució del dèficit durant aquest any, la Generalitat va aconseguir fins al mes d'agost un superàvit equivalent al 0,07% del PIB català. Amb la finalitat de complir amb la meta de dèficit del 0,4% del PIB i tenir un final d'any el més ordenat possible, l'administració catalana va donar a principi d'octubre una "ordre de tancament comptable" als diferents departaments del Govern.

Encara que Castellanos ha explicat que l'increment retributiu als funcionaris catalans farà que les despeses augmentin al novembre, s'ha mostrat esperançat que s'aconseguirà quadrar el dèficit aquest any.

Si ho assolís, seria el segon any que la Generalitat aconseguiria complir l'objectiu de dèficit marcat per l'Estat.

La Generalitat sempre ha discrepat del criteri usat per l'Estat per repartir els objectius de consolidació fiscal marcats per la UE entre les diferents administracions públiques, però ja el 2017 va aconseguir per primera vegada quadrar el dèficit a l'objectiu establert.