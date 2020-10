La Generalitat crearà l'Agència Espacial de Catalunya

Catalunya també vol una part del pastís que pugui sortir del nou negoci de l'espai. La Generalitat ha aprovat aquest dimarts una estratègia per aprofitar les oportunitats econòmiques que generin tecnologies com els satèl·lits més petits i de baix cost que ja comencen a orbitar a baixa altura. Aquest pla, impulsat pel departament de Polítiques Digitals, inclou posar en marxa l'Agència Espacial de Catalunya, l'organisme que s'encarregarà de gestionar i desplegar tots aquests projectes.

La iniciativa compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i té previst dissenyar, construir i llançar dos nanosatèl·lits per provar aplicacions en camps com l'internet de les coses, el processament d'imatges o l'observació terrestre. De fet, els dos dispositius es posaran en òrbita durant el primer semestre del 2021 i, segons l'administració catalana, permetran disposar de cobertura en zones del territori que actualment no en tenen.

En total, l'estratègia habilitarà 18 milions d'euros per al període entre el 2020 i el 2023 (part dels recursos venen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i confia que el sector de l'espai acabi generant 1.200 nous llocs de treball a Catalunya i una facturació de 280 milions d'euros fins al 2025. En aquest sentit, la Generalitat vol més que duplicar el nombre d'empreses que s'hi dediquen actualment, fins arribar a les 75, i fer servir aquesta tecnologia per millorar la connectivitat del país a les portes de l'arribada del 5G.

L'intent frustrat de crear un clúster

Aquest no és el primer cop que Catalunya intenta fer-se un lloc entre els astres. Durant el govern socialista de José Montilla ja es va intentar crear un clúster català de l'espai, però el projecte mai va acabar de quallar. Tot i així, amb l'abaratiment del cost en el llançament de satèl·lits i la proliferació de noves aplicacions per a aquests dispositius, la Generalitat confia en revifar aquesta idea.

Catalunya ja compta amb companyies, com Zero2Infinity, OpenCosmos, Sateliot o Pangea, que es dediquen a aquest camp i 13 centres de recerca amb diversos projectes en marxa, així com la incubadora de negocis de l’Agència Espacial Europea, ubicada al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels.