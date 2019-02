La Generalitat invertirà gairebé 31 milions en els seus ports fins al 2022

L'empresa pública Ports de la Generalitat invertirà en els pròxims quatre anys 30,8 milions d'euros. A més, espera generar una inversió privada addicional de 76,3 milions d'euros, per arribar a 107 milions en total, segons han explicat aquest dijous el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez.

La facturació directa, indirecta i induïda dels 45 ports catalans, sense incloure els dos ports d'interès general, els de Barcelona i Tarragona, que depenen de l'Estat, és de 1.164,1 milions d'euros i la seva contribució al producte interior brut (PIB) és de 553,2 milions d'euros, segons les dades presentades per Ports de la Generalitat. Aquestes instal·lacions generen 10.214 llocs de treball entre ocupació directa i induïda.

El conseller Damià Calvet ha qualificat de "molt ambiciós" el pla d'inversions en els ports, però ha argumentat que és necessari per induir la inversió provada. Les inversions programades per la Generalitat són en general per assegurar la funcionalitat dels ports, millorar la integració amb les respectives localitats i també per fer front al canvi climàtic.

D'aquest últim aspecte, hi ha inversions per millorar l'electrificació, optimitzar les xarxes de subministraments i el seu consum, garantir la qualitat de les aigües, potenciar l'ús del vehicle elèctric i gestionar de manera sostenible els recursos naturals i el paisatge.

Segons el conseller, Ports de la Generalitat és una empresa que s'autofinança perquè té uns ingressos de 15 milions d'euros anuals gràcies a la seva activitat, com el pas de 192 vaixells de mercaderies que mouen 1,1 milions de tones; les embarcacions que pesquen unes 21.347 tones de peix amb un valor de venda al mercat de 86,2 milions d'euros; o els 51.060 creueristes i 319.579 passatgers de vaixells turístics locals.

Convertir Palamós en port Schengen

Entre les inversions hi ha 245.000 euros per adequar el port de Palamós al tractat de Schengen i, per tant, poder rebre passatgers procedents de països que no en formen part, malgrat que de moment aquest port no té autorització de l'Estat.

A més, Calvet ha reivindicat la transferència a la Generalitat de 27 instal·lacions portuàries que estan adscrites a la Generalitat però no transferides al sistema de ports català. Es tracta de ports creats a partir dels anys 80, com l'Estartit, Port Ginesta o el del Masnou, que la Generalitat va edificar en sòls de l'Estat.

Calvet ha dit que el seu departament està en converses amb el ministeri de Foment i que espera que aquesta transferència estigui tancada aquest any. Encara que el govern català gestiona de forma directa i a través de Ports de la Generalitat els 45 ports, la transferència d'aquests 27 ports li permetrà també cobrar el cànon de l'ús del litoral que ara cobra l'Estat.

D'altra banda, el conseller ha assegurat que espera que la llei de ports s'aprovi en els pròxims dotze mesos i que el pla de ports de la Generalitat, en la fase final de tramitació entre departaments, es pugui aprovar d'aquí uns nou mesos.