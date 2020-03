La Generalitat tomba el primer parc solar del nou decret de renovables

El 26 de novembre passat el Govern va aprovar el nou decret de renovables que havia de treure el sector de l’energia verda a Catalunya de la paràlisi en què es trobava. Només tres dies després, el 29 de novembre, l’empresa LC Paper de la Garrotxa presentava el primer projecte nascut gràcies a la nova legislació: una instal·lació fotovoltaica de 3 megawatts en un terreny pròxim a la seva planta paperera.

El decret preveu que, un cop presentat el projecte, es constitueixi una ponència interdepartamental que doni resposta a la seva idoneïtat en un parell de mesos, i, si obté el vistiplau, després hi ha una tramitació única que ha de durar un màxim de 13 mesos. Doncs bé, el primer projecte no ha passat el primer tràmit, el de la ponència.

El màxim executiu de LC Paper, Joan Vila, ho va explicar el cap de setmana en un article al Diari de Girona i en diversos missatges a Twitter, tot i que ahir explicava a l’ARA que la situació es podria acabar resolent. L’empresa ja fa temps que ha apostat per les energies renovables i la descarbonització en la seva producció, i amb l’anterior legislació va demanar fer una instal·lació fotovoltaica, però no va obtenir l’autorització.

Amb l’aprovació del nou decret de renovables al novembre, LC Paper va reactivar el projecte per instal·lar 8.576 panells solars a Beuda que evitarien l’emissió de 1.679 tones de CO 2 . En una segona fase, la planta es volia ampliar per donar resposta a la demanda prevista d’energia de LC Paper. Segons Vila, la denegació de l’emplaçament per part de la ponència ha sigut impulsada pels representants del departament d’Agricultura per l’afectació agrícola que té el projecte. I això tot i que el camp on estava prevista la instal·lació és un “camp erm” que “no genera prou producció agrícola per poder pagar-ne el lloguer, per la qual cosa una instal·lació fotovoltaica en resol la viabilitat”, segons escrivia el directiu de l’empresa.

Emplaçaments alternatius

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat van dir ahir a l’ARA que la decisió de la ponència és només sobre l’emplaçament escollit, perquè la normativa exigeix que s’analitzin emplaçaments alternatius i que no se situïn en els terrenys de més valor agrari o ambiental. En aquest cas concret, van indicar les mateixes fonts, a la zona de Beuda hi ha peces de terreny agrícola que no poden créixer perquè estan situades entre una zona forestal, la carretera i el sòl industrial, i seria més lògic posar en aquests terrenys la instal·lació.

Els tècnics, segons van indicar aquestes fonts, opinen que una part de la finca que inicialment es volia ocupar és més valuosa que aquests terrenys alternatius.

La ponència considera que el projecte de Beuda podria tirar endavant però ha d’analitzar ubicacions alternatives que té a tocar i que són molt més adequades, segons aquestes fonts. El cert, però, és que la decisió ha causat sorpresa en el sector elèctric, ja que la instal·lació es considerava com un referent del que ha de ser la transició energètica de la indústria a Catalunya: la promoció d’energies netes en indústries que consumeixen molta energia, com les del sector paperer.

LES CLAUS

1. Per què es va aprovar el nou decret de renovables?

L’objectiu és superar el retard acumulat de Catalunya en el desenvolupament de les energies renovables i facilitar així la transició energètica al país per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

2. Quin és l’objectiu d’aquest decret?

L’esperit de la nova norma és diferent de l’anterior, perquè s’obre a tot el territori català la instal·lació d’energies renovables i se’n simplifica la tramitació. Els projectes, però, han de respectar la normativa en matèria urbanística i ambiental.

3. Quins són els tràmits previstos?

Qui vulgui desenvolupar una instal·lació d’energia renovable ha de presentar la petició i una ponència, en què participen representants dels diferents departaments del Govern involucrats i tenen un període de tres mesos per decidir. Un cop la ponència dona el vistiplau, el projecte és tramitat per tots els departaments involucrats com si fos una finestreta única, de tal manera que el promotor amb un sol expedient pot aconseguir els diferents permisos. El termini màxim de tramitació és de tretze mesos.

4. Quan es va presentar el projecte?

El nou decret el va aprovar el Govern en la seva reunió del 26 de novembre del 2019, i va entrar en vigor el dia 29 de mateix mes, quan es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat. Aquest mateix dia LC Paper va presentar el seu projecte perquè fos tramitat per la ponència, i just tres mesos després ha sigut rebutjat.

5. Quin era l’objectiu del projecte?