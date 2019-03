La Generalitat multa amb 8 milions d'euros les tres principals operadores de telefonia

El Govern, a través de l'agència catalana de consum (ACC), ha proposat sancionar amb 7,9 milions d'euros les operadores de telefonia Telefónica, Vodafone i Orange per haver augmentat els preus del servei de manera unilateral. Segons el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, els increments de preus són "injustificats i no s'atenen al codi de consum".

En total, la multa proposada per la Generalitat augmenta a 5,07 milions d'euros per a Telefónica, 1,7 milions per a Vodafone i 1,13 milions per a Orange. Formalment, la sanció és per "pràctiques abusives adreçades a les persones consumidores".

Segons Ferrer, a finals de l'any passat, l'agència de consum va rebre "una allau de reclamacions" d'usuaris de els tres companyies que es queixaven de pujades de les tarifes que no els havien estat degudament informades. En aquest sentit, el secretari ha afegit que pertoca a les autoritats de competència decidir si emprenen accions contra les empreses per esbrinar si els augments de preus havien estat pactats. "Hi pot haver indicis, però a nosaltres ens preocupa més el fet en si que si és una pujada coordinada. Un altre organisme, si cal, actuarà", ha declarat.

Un cop notificada la sanció, ara les operadores tenen un període prorrogable de 10 dies per presentar al·legacions i, posteriorment, també poden fer un recurs d'alçada a la consellera. Ferrer creu que l'expedient sancionador s'hauria de resoldre abans del proper estiu. Si malgrat tot es manté la multa, les companyies podran portar el cas als tribunals.

Més reclamacions

En una roda de premsa aquest divendres, l'ACC ha informat que va rebre 37.991 consultes al llarg de l'any passat, un 17,6% més que l'any anterior. D'aquestes, les relacionades amb telefonia i telecomunicacions van suposar un 24,3% del total. A més, l'agència també va atendre 16.012 reclamacions, que suposen un increment del 23,1%. En aquest cas, les telecomunicacions i internet van representar un 28,5% i el transport el 15,8%.

De les reclamacions, el 84% van ser gestionades per la mateixa ACC i la resta van ser derivades a altres organismes públics competents. A més, el 52,6% de les reclamacions gestionades per l'agència es va resoldre per la via de la mediació o l'arbitratge.