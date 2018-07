Gerard Piqué abandona la producció de videojocs i liquida Kerad Games

Els negocis de Gerard Piqué han crescut tant, i en tants fronts, que el futbolista s’ha vist obligat a abandonar la primera línia de negoci que va crear: la producció de videojocs. L’aposta del futbolista per altres tipus de negoci, com la remodelació de la Copa Davis, la celebració de campionats d’'e-Sports' o la producció de continguts audiovisuals (com el polèmic documental que va dedicar fa unes setmanes a Antoine Griezmann) l’ha obligat a deixar enrere la seva primera empresa.

Fins ara Piqué només havia creat un videojoc, anomenat 'Golden manager', que va tancar fa uns mesos per diversos motius, segons ha pogut saber l’ARA. D’una banda, perquè s’havia de renovar la llicència amb FIFPro, l’associació que representa els jugadors de futbol professionals i que permetia a Piqué utilitzar els noms dels futbolistes al videojoc. De l’altra, perquè la nova llei de protecció de dades obligava l’empresa a fer una inversió superior al milió d’euros. Per tot plegat, 'Golden manager' va tancar i ara Piqué ha decidit que ja no produirà cap més videojoc.

De fet, Kerad Games, la seva empresa dedicada a la producció de videojocs, ha entrat en procés de liquidació, segons ha sortit publicat aquest dijous al Registre Mercantil.

Tot i que fer videojocs ja no sigui un negoci per a Piqué, el futbolista segueix vinculat al sector a través de la celebració de grans campionats de videojocs, els anomenats 'e-sports'. El hòlding de Piqué ha organitzat tornejos de 'Pro Evolution Soccer' (un popular videojoc de futbol) a través de la seva societat E-Sports Media Rights, de la qual en són accionistes altres futbolistes com Lionel Messi i Cesc Fàbregas, tal com va avançar aquest diari fa un any. El gir ha coincidit amb el fitxatge de Javier Alonso com a nou conseller delegat d'E-Sports Media Rights. Alonso procedia de Dorna, la companyia que organitza el Mundial de motociclisme.

Gràcies a un acord amb Konami, companyia japonesa de producció de videojocs, l'empresa ha organitzat les rondes europees del campionat de 'Pro Evolution Soccer'. L’objectiu de Piqué és crear la seva pròpia lliga d''e-sports' al novembre, segons explica un portaveu del hòlding de Piqué.

El futbolista del Barça té càrrecs en una dotzena de societats i, de fet, alguns dels seus col·laboradors consideren que ha obert massa fronts. En els últims temps el personal de Kerad Games –fitxat inicialment per a la creació de videojocs– s’ha dedicat a prestar serveis a les altres empreses del grup, sigui amb la realització de presentacions, webs o altres productes que no tenien relació amb els videojocs.

El projecte més ambiciós de Piqué

De totes les idees que té al cap el futbolista, el més ambiciós sens dubte és la remodelació integral de la Copa Davis, una històrica competició de tenis que en els últims anys ha perdut interès i prestigi. En les pròximes setmanes se sabrà si aquest projecte veu la llum i potser per aquest motiu Piqué va aprofitar que Espanya va quedar eliminada del Mundial de futbol per escapar-se abans-d’ahir a presenciar alguns partits de tenis a Wimbledon. La decisió és de la Federació Internacional de Tenis (ITF, amb la sigla en anglès).

Piqué presideix Kosmos Holding, un fons amb seu al passeig de Gràcia de Barcelona amb què pretén canalitzar una inversió multimilionària que revolucioni la Copa Davis. En concret, preveu destinar-hi 3.000 milions de dòlars (2.600 milions d’euros) en 25 anys.