Girona serà la seu del Centre Blockchain de Catalunya

Girona ha sigut, finalment, l’escollida per ser la seu del Centre Blockchain de Catalunya (CBC). Aquest ens s’encarregarà de difondre els avantatges de la nova tecnologia basada en ‘cadenes de blocs’ a l’hora de gestionar dades i transaccions, sense dependre d’altres intermediaris, fet que fa que sigui més segura i transparent. La ciutat ha sigut la seleccionada d’entre una llista de cinc finalistes perquè va de la mà de la Universitat de Girona. De fet, el centre s’ubicarà al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

El nou ens, que és una iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona, també impulsarà projectes de recerca i investigació per aplicar aquesta tecnologia a les empreses catalanes. Des que es va signar la iniciativa el setembre passat es va deixar clar que la seva seu es volia situar fora de l’àrea metropolitana de Barcelona per potenciar el territori.

Precisament, ahir el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va defensar l’obertura del centre com a mostra de “descentralització” del país per garantir “la igualtat d’oportunitats” arreu de Catalunya. En aquest sentit, va avançar que es volen obrir més subseus en altres ciutats “per donar també oportunitats” a diferents parts del territori català. “No serem en un futur un país social si no som també un país digital”, va afegir Puigneró, que va indicar que la tecnologia encara no està en una fase de maduresa però que s’obren perspectives en molts àmbits.

Els dos primers projectes

A banda de la presentació de la seu, en l’acte d’ahir ja es van presentar els dos primers projectes d’aquest nou centre. D’una banda, la creació d’una facultat de blockchain que se situaria al mateix parc tecnològic de la UdG i, de l’altra, un espai amb experiències visuals dedicat a aquesta tecnologia que s’ha batejat com a Blockchain Experience. Els dos projectes esperen rebre finançament dels fons europeus Next Generation EU.

La creació d’aquest nou organisme s’inscriu en un conveni de col·laboració entre la cambra i el departament de Polítiques Digitals per impulsar tecnologies digitals avançades. L’ens estarà presidit per Quirze Salomó, propietari de Home Meal (Nostrum) fins que va entrar en concurs de creditors i impulsor de diverses iniciatives de blockchain.